Abelardo De La Espriella cuenta qué le pasó para dejar de ser ateo y ahora ser creyente

El abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella reveló en Recap Blu detalles íntimos de su vida personal al contar cómo pasó de declararse ateo a convertirse en creyente, un proceso que, según dijo, estuvo marcado por una experiencia dolorosa que transformó su forma de ver el mundo y la fe.

Durante la entrevista en Blu Radio, De La Espriella explicó que su cambio no fue repentino ni superficial, sino el resultado de un proceso de varios años.

“A mí es el único que me han negado la conversión y no me permiten cambiar de opinión. Yo he cambiado de opinión, pero nunca de convicción y de principios”, afirmó, al referirse a las críticas que ha recibido por su transformación.

Abelardo De La Espriella Foto: Blu Radio

Une muerte dolorosa

El abogado relató que todo comenzó hace aproximadamente seis años, tras la muerte de una persona muy cercana. Ese hecho, según explicó, fue determinante para encontrar una conexión espiritual que antes no tenía.



“La muerte de una persona muy querida para mí y muy cercana… logré esa conexión con Dios a través de ella, y esa es la verdad de todo”, aseguró.

De La Espriella también recordó que durante muchos años se definió como alguien que no creía en nada que no pudiera ser explicado por la razón. Sin embargo, aclaró que siempre respetó las creencias de los demás, incluso dentro de su propio entorno familiar, donde su esposa es católica y sus hijos están bautizados.

“Al final entendí que no era lo que yo quería, sino el tiempo de Dios. Él decidió cuándo debía yo creer”, afirmó.

Publicidad

Incluso mencionó un video que publicó años atrás, titulado “Hallelujah”, en el que narra su proceso de conversión. Allí, según dijo, cuenta cómo alguien que no creía terminó encontrando la fe.