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Abelardo De La Espriella cuenta qué le pasó para dejar de ser ateo y ahora ser creyente

Vale recordar que el candidato presidencial ha recibido críticas por esa conversión y por el cambio en su posición sobre la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.

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