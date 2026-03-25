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Blu Radio  / Política  / Abelardo de la Espriella celebra el día del “niño por nacer” rechazando el aborto en Colombia

Abelardo de la Espriella celebra el día del “niño por nacer” rechazando el aborto en Colombia

Tanto para el candidato de Firmes por la Patria como su fórmula, de llegar a la Presidencia, su prioridad será la defensa de la vida y la familia.

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