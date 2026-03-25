Abelardo de la Espriella celebra el día del “niño por nacer” rechazando el aborto en Colombia

En la mañana de este miércoles, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo enviaron un mensaje a propósito del Día del “niño por nacer” y sentaron su posición política frente a temas como el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo, hoy protegidos como derecho en Colombia.

Tanto para De la Espriella como su fórmula, de llegar a la Presidencia su prioridad será la defensa de la vida y la familia, rechazando cualquier aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos legales (malformación del feto, peligro para la vida o la salud de la mujer, y violación), así como la IVE hasta la semana 24 de gestación.

Abelardo de la Espriella Foto: Abelardo de la Espriella

“Defender la vida del indefenso es la más grande y hermosa de nuestras batallas. Razón, compromiso y acción por el futuro de Colombia. Esta tarea es cultural y moral. La mejor forma de cumplirla es en familia y de la mano de Dios. ¡Nuestra Patria será Milagro, será gigante porque protegeremos a todos los que no pueden defenderse!”, aseguró el aspirante presidencial en su cuenta de X.

“Queremos reivindicar de nuevo un compromiso esencial de principios en la campaña de defensores de la patria. El compromiso que tenemos con la defensa de la familia como célula básica de la sociedad. Pero también el compromiso que tenemos con la defensa de la vida. Uno de nuestros compromisos como gobierno será defender siempre la vida, sabiendo que cuando hay vida, cuando hay familia, cuando hay respeto a la dignidad humana, hay siempre una mejor sociedad”, afirmó en un video el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo.



Defender la vida del indefenso es la más grande y hermosa de nuestras batallas. Razón, compromiso y acción por el futuro de Colombia. Esta tarea es cultural y moral. La mejor forma de cumplirla es en familia y de la mano de Dios.



¡Nuestra Patria será Milagro, será gigante porque… https://t.co/utecl78wsg — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 25, 2026

Esta es una conmemoración de origen católico a propósito de la Solemnidad de la Anunciación y luego de que el 25 de marzo de 1995, el papa Juan Pablo II publicara la encíclica Evangelium Vitae, en la que manifestó su clara defensa del derecho a la vida y rechaza las amenazas contra ella como el aborto y la eutanasia.