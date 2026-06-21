Así le fue al voto en blanco tras la reñida elección presidencial

Con una diferencia inferior a 255.001 votos entre los dos aspirantes presidenciales, los más de 426.013 ciudadanos que optaron por esta alternativa terminaron convirtiéndose en un dato clave del proceso electoral.

De acuerdo con los resultados oficiales, el nuevo presidente de Colombia Abelardo De La Espriella obtuvo 12.901.860 votos, equivalentes al 49,67 % del total, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.646.859 sufragios, correspondientes al 48,69 %. Entre ambos candidatos la diferencia fue de poco más de 255.001 votos.

La jornada electoral mantuvo la expectativa durante varias horas debido a la reducida distancia entre los contendores. A medida que avanzó el escrutinio, los porcentajes reflejaron una competencia cerrada que mantuvo la incertidumbre sobre quién ocuparía la Presidencia.

Finalmente, el candidato Abelardo De La Espriella logró imponerse con una ventaja suficiente para asegurar la presidencia.



Los resultados muestran que 426.013 personas eligieron el voto en blanco, cifra que representó cerca del 1,63 % de la votación total.

Aunque este porcentaje pudo haber modificado la definición del ganador, evidencia además que cientos de miles de ciudadanos prefirieron no respaldar a ninguno de los dos aspirantes que llegaron a la contienda final.

La cifra adquiere relevancia al compararse con la diferencia entre los candidatos. Si una parte significativa de esos electores hubiera optado por alguno de los aspirantes, el margen de la elección habría podido variar el resultado electoral.

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Más allá de los números, el sufragio en blanco suele interpretarse como una expresión de inconformidad, independencia política o falta de identificación con las propuestas disponibles.

Para muchos ciudadanos, constituye una forma de participación que permite acudir a las urnas sin apoyar a ningún candidato.