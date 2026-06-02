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Campaña de De La Espriella desmiente que video con Uribe corresponda a una reunión reciente

Luego de que en redes sociales comenzara a circular un video que muestra a Abelardo De La Espriella junto al expresidente Álvaro Uribe, la campaña presidencial aclaró que las imágenes fueron grabadas hace más de un año y no corresponden a reuniones realizadas luego de la primera vuelta presidencial.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella //
Foto: AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

El jefe de debate de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella aseguró que el video que circula en redes sociales junto al expresidente Álvaro Uribe no corresponde a una reunión reciente ni está relacionado con la actual contienda electoral.

Según explicó Gómez Amín a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, las imágenes corresponden a una reunión realizada hace más de un año.

De acuerdo con el jefe de debate, el video fue grabado cuando De La Espriella ejercía como abogado y sostuvo una reunión con el exmandatario en las instalaciones de su oficina de abogados en Barranquilla.

“Está circulando en redes sociales un video que se presta a malos entendidos. El video, grabado hace más de un año, registró una reunión entre el entonces abogado Abelardo De La Espriella y el expresidente Álvaro Uribe, en las instalaciones de su oficina de abogados en Barranquilla”, escribió.

La aclaración surgió luego de que usuarios en redes sociales compartieran nuevamente el material audiovisual, presentándolo como una reunión reciente entre ambos dirigentes tras los resultados de las elecciones presidenciales.

“Esa reunión no es actual, no es de campaña, no ocurrió después de la primera vuelta electoral en la que Abelardo ganó con más de 10.3 millones de votos”, agregó Gómez.

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En su pronunciamiento, Gómez Amín también reiteró la posición expresada por De La Espriella durante su discurso en Barranquilla tras la jornada electoral.

“Abelardo se mantiene firme con su posición, plasmada en su discurso de triunfo en el Río Magdalena: no hará alianzas con partidos políticos, su única alianza es con el Pueblo”, concluyó.

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