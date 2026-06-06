Cepeda propone un único debate con De La Espriella transmitido por Caracol TV, RCN TV y RTVC

El candidato presidencial Iván Cepeda, desde Cali, anunció que su campaña ha recibido información sobre presuntos manejos financieros irregulares relacionados con la campaña de Abelardo de la Espriella. Entre las denuncias mencionó una supuesta compra de votos y movimientos de grandes cantidades de dinero en diferentes regiones del país para apoyar al candidato de la oposición.

Cepeda aseguró que, para verificar estas versiones, designó al abogado Miguel Ángel del Río, quien tendrá la tarea de recopilar información, pruebas e indicios que permitan establecer si existen fundamentos para emprender acciones judiciales sobre estos hechos.

“En mi campaña, por múltiples vías, se está recibiendo información que vamos a documentar y que vamos a poner en claro sobre, eventualmente, manejos financieros irregulares e ilícitos por parte de la campaña del señor De la Espriella. Hemos recibido información sobre supuesta compra de votos o movimientos de grandes cantidades de dinero para ese efecto en distintos lugares del país”, dijo Iván Cepeda.

El candidato también cuestionó lo que calificó como una campaña sucia basada en el uso de inteligencia artificial y la actividad de bodegas en redes sociales, advirtiendo que, de encontrarse evidencias, se presentarán las respectivas denuncias penales.



Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Foto: AFP

“Igualmente, vemos que se ha desplegado una campaña sucia a través de bodegas y seguramente empresas de manejo de inteligencia artificial por parte de esa campaña en contra nuestra. Entonces, tenemos suficientes elementos para proceder a realizar una investigación seria, enjundiosa, que va a culminar, se los garantizo, en una acción que tenga el carácter que debe tener este tipo de acciones de carácter penal”, manifestó el candidato presidencial.

De otro lado, Cepeda dijo que acepta la realización de un debate presidencial con De la Espriella y manifestó que su campaña ya nombró a los dos compromisarios encargados de acordar las garantías mínimas para el encuentro. Además, pidió a su contendor hacer lo mismo para avanzar en la organización del evento lo más pronto posible.

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“Este debate que el país espera, yo diría, ansiosamente, al cual tiene derecho y el cual mi campaña y yo mismo estamos dispuestos a atender y abocar a la mayor celeridad. Él ha dicho que no necesitábamos reglas; tal vez a él no le gusten las reglas, es su procedimiento, porque no es amante de las reglas ni de respetarlas, pero en democracia es así: hay que tener reglas”, expresó.

Además, anunció que solicitará formalmente a Caracol Televisión, RCN Televisión y RTVC servir como anfitriones del debate, con el propósito de concretar cuanto antes un espacio de discusión entre ambos candidatos.