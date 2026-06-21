Cómo funciona el escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Colombia paso a paso

Aunque durante la jornada electoral los ciudadanos observan reportes preliminares que permiten conocer tendencias, la definición legal de la elección depende de una revisión detallada realizada por las autoridades electorales.

El primer paso ocurre en cada mesa de votación. Allí, los jurados cuentan manualmente los sufragios depositados por los ciudadanos y registran los resultados en las actas electorales correspondientes. Con esta información se alimenta el preconteo, un mecanismo informativo que permite divulgar datos preliminares pocas horas después del cierre de las urnas.

Sin embargo, el preconteo no tiene carácter jurídico. Su función es exclusivamente informativa y puede presentar diferencias menores frente a los resultados definitivos debido a errores de digitación, inconsistencias en formularios o reclamaciones que posteriormente son revisadas por las autoridades competentes.

Es precisamente en ese punto donde entra en escena el escrutinio. Este procedimiento consiste en verificar, contrastar y consolidar la información registrada en las actas electorales para establecer el resultado oficial de la elección. La revisión se desarrolla en diferentes niveles y cuenta con la participación de funcionarios judiciales, delegados electorales, testigos acreditados y organismos de control.



Durante esta etapa se examinan las actas elaboradas por los jurados de votación y se estudian las reclamaciones que puedan presentar las campañas o los actores autorizados dentro del proceso electoral. Si existe alguna inconsistencia entre los documentos, las comisiones escrutadoras tienen la facultad de revisarla y adoptar las decisiones correspondientes de acuerdo con la normatividad vigente.

En el caso de una elección presidencial, la información revisada en municipios, distritos y departamentos es posteriormente consolidada a nivel nacional. El organismo encargado de realizar esa integración definitiva es el Consejo Nacional Electoral, que recibe los resultados provenientes de todo el país y del exterior para establecer la votación oficial.

La autoridad electoral también analiza los recursos de apelación que hayan sido presentados durante el proceso. Una vez se resuelven las observaciones y se verifica la totalidad de la documentación, se procede al cierre formal del escrutinio. Solo después de completar esta fase es posible declarar oficialmente al ganador de la contienda.

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En una segunda vuelta presidencial, el mecanismo para definir al vencedor es más sencillo que en la primera ronda. Solo participan las dos fórmulas que obtuvieron la mayor votación en la etapa inicial, por lo que resulta elegido quien consiga más sufragios válidos que su contendiente.

El proceso de escrutinio también cumple una función de control institucional. Su objetivo es garantizar que los resultados publicados reflejen fielmente la votación depositada en las urnas y que cualquier diferencia detectada pueda ser revisada mediante los procedimientos establecidos por la ley electoral. La experiencia reciente demuestra que las coincidencias entre el preconteo y los resultados oficiales suelen ser muy altas, aunque el escrutinio continúa siendo la instancia que otorga validez jurídica a la elección. En la primera vuelta presidencial de 2026, el Consejo Nacional Electoral reportó una coincidencia superior al 99 % entre ambos procesos y un bajo nivel de reclamaciones frente al total de mesas instaladas.

Por esta razón, aunque las tendencias electorales suelen conocerse la misma noche de la votación, la confirmación definitiva del resultado presidencial depende de la culminación del escrutinio nacional, una etapa diseñada para verificar cada dato antes de la proclamación oficial del nuevo mandatario.

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¿Con cuántos votos gana un candidato en segunda vuelta?

A diferencia de la primera vuelta presidencial, en la que un candidato necesita obtener la mitad más uno de los votos válidos para ser elegido, la segunda vuelta funciona bajo una regla más simple: gana quien consiga más votos que su rival. Así lo establece el artículo 190 de la Constitución Política de Colombia.

Esto significa que no existe un número mínimo de sufragios ni un porcentaje específico para alcanzar la Presidencia. En la jornada definitiva participan únicamente los dos candidatos más votados de la primera vuelta y resulta elegido quien obtenga la mayor cantidad de votos válidos depositados en las urnas.

En términos prácticos, si un aspirante obtiene un solo voto más que su contendor, será declarado ganador de la elección presidencial. Por esa razón, cada sufragio adquiere un peso decisivo en una contienda que suele concentrar la atención del país y en la que las diferencias entre los candidatos pueden ser estrechas.

También es importante señalar que el voto en blanco no tiene efectos jurídicos para repetir la elección en una segunda vuelta presidencial. Incluso si alcanza una votación significativa, el ganador será el candidato que obtenga más votos entre las dos fórmulas que compiten por la Presidencia.