Cómo votar en las elecciones a presidente de Colombia 2026

Este domingo 21 de junio Colombia enfrenta las elecciones presidenciales de segunda vuelta, jornada que para muchos puede ser la más compleja de los últimos años, debido a la polarización que vive el país colombiano actual.

Ante esto, los colombianos deberán escoger entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, para que sea el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño y el próximo presidente de la República nacional hoy.

Debido a ello, los colombianos deben tener claro cómo marcar el tarjetón para que los votos sean válidos correctamente hoy.

¿Cómo votar en las elecciones presidenciales?

Las elecciones presidenciales de Colombia convocan a millones de ciudadanos para elegir a su próximo presidente. Cabe recordar que en el territorio colombiano hay habilitadas 14.000 mesas de votación las cuales empezarán a recibir a los electores desde las 8:00 de la mañana y serán cerradas a las 4:00 de la tarde, por lo que antes de ir a votar es necesario tener presente esta información a continuación guía.

Voto en blanco en segunda vuelta de elecciones presidenciales 2026. Foto: Registraduría

Consulte el punto de votación

Publicidad

Lo primero que revise cuál es su lugar y mesa de votación, para ello ingrese al portal de la Registraduría Nacional en registraduría.gov.co e introduzca el número de cédula. Eso sí, no asuma que su mesa es donde ha votado anteriormente, pues los puestos pueden sufrir modificaciones.

Por otro lado, debe acudir al puesto de votación asignado. No puede cambiar el día de las elecciones ni por cercanía o conveniencia, además si no aparece registrado en ningún punto de votación no podrá acceder a su derecho de sufragio.

Cuál es el documento válido para votar

Publicidad

Solamente la cédula es válida para votar, por lo tanto el documento en su versión original, es decir, la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital, ya sea física o desde el celular, son los únicos documentos válidos para votar.

Qué ocurre cuando llegue a la mesa de votación

En cada una de las mesas estarán seis jurados de votación, quienes están capacitados para la jornada electoral. Ellos verificarán la inscripción, tomarán nota de los datos, entregarán el tarjetón y luego de que vote entregarán el certificado electoral como constancia de la participación.

Tenga en cuenta que si lo desea puede llevar su propio esfero, lapicero o incluso marcador para votar.

Cómo debe marcar el tarjetón

Para las elecciones de Segunda Vuelta los ciudadanos recibirán un tarjetón con tres casillas, a la izquierda está Iván Cepeda junto a Aida Quilcué, en el medio Abelardo De La Espriella junto a su fórmula vicepresidencial Juan Manuel Restrepo y en la derecha el voto en blanco.

Debe elegir su candidato de preferencia y tacharlo con una X clara al interior del recuadro de su candidato. Tenga en cuenta que si marca más de una casilla, por pequeño que sea, su voto será anulado.

Publicidad

Evite tachones, enmendaduras, adornos o cualquier trazo adicional; además, los votos anulados no se suman a ningún candidato ni tampoco inciden en el resultado final. Tenga en cuenta que si se equivoca antes de depositar el tarjetón, puede pedir uno nuevo, pero los jurados de votación desecharán el voto de manera controlada y a la vista del elector.