Dos de cada tres ciudadanos habilitados votaron en las capitales según Asocapitales

Las ciudades capitales fueron protagonistas de la segunda vuelta presidencial y terminaron consolidándose como el principal motor de participación electoral del país. Según Asocapitales, más de 12 millones de ciudadanos acudieron a las urnas en las 32 capitales, alcanzando una participación del 66,15%, una de las más altas registradas en procesos electorales recientes. En total, votaron 12.078.217 personas de un censo electoral de 18.258.657 ciudadanos.

El análisis del mapa electoral muestra que Bogotá, Medellín y Cali concentraron buena parte de la decisión de los colombianos. La capital del país registró 4.293.241 votos, seguida por Medellín con 1.283.039 y Cali con 1.151.266.

Elecciones en Colombia Foto: AFP

En conjunto, estas tres ciudades aportaron más de 6,7 millones de sufragios, equivalentes a más del 55% de toda la votación registrada en las capitales del país. También sobresalieron Barranquilla con 695.177 votos, Cartagena con 498.693 y Cúcuta con 390.453.

Sin embargo, al revisar los niveles de participación porcentual, el liderazgo estuvo en ciudades intermedias. Tunja encabezó el listado con una participación del 76,37%, seguida por Pasto con 76,01%, Popayán con 74,33%, Yopal con 73,05%, Bogotá con 70,65% y Mocoa con 70,11%. Para Asocapitales, estos resultados evidencian una movilización ciudadana histórica y un fuerte compromiso con la democracia en distintas regiones del país.



Por el contrario, las menores participaciones se registraron en Inírida con 42,23%, San Andrés con 43,20%, Puerto Carreño con 45,01%, Arauca con 47,01%, Mitú con 47,47% y Leticia con 51,89%. Aun así, la entidad destacó que todas las capitales mostraron niveles importantes de participación y que las diferencias obedecen, en gran medida, al tamaño de sus censos electorales.

El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, señaló que estas fueron las elecciones con mayor participación urbana de la historia reciente del país y resaltó que la infraestructura electoral instalada por las administraciones locales fue clave para garantizar el proceso democrático.

Para la Asociación, los resultados confirman que las ciudades capitales son el corazón político, económico y democrático de Colombia. Estos territorios concentran cerca del 47% de la población nacional y generan más del 52% del Producto Interno Bruto.

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Asocapitales concluyó que la alta participación refleja una democracia sólida, en la que temas como la seguridad, la infraestructura y el desarrollo urbano influyeron de manera decisiva en el comportamiento electoral de los ciudadanos.