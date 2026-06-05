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El nombramiento que Iván Cepeda haría en MinHacienda si gana las elecciones

El candidato de la izquierda ya tiene claro a quién quiere liderando las finanzas de la nación.

Iván Cepeda, candidato presidencial
Iván Cepeda, candidato presidencial
Foto: Captura de pantalla
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quiere nombrar a Clara López Obregón como su ministra de Hacienda si gana las elecciones este 21 de junio.

López es hoy la principal asesora en temas económicos de su campaña y al interior del equipo ya está claro que ella sería la ministra si las elecciones fueran mañana.

Candidata presidencial Clara López
Candidata presidencial Clara López.
Foto: Senado

Clara López Obregón ha sido por años una conocida política de la izquierda. Viene de 4 años como senadora del Pacto Histórico, pero antes fue presidental Polo Democrático e incluso ministra de Trabajo durante el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos.

Es economista de la Universidad de Harvard y abogada de la Universidad de los Andes.

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