El nombramiento que Iván Cepeda haría en MinHacienda si gana las elecciones

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quiere nombrar a Clara López Obregón como su ministra de Hacienda si gana las elecciones este 21 de junio.

López es hoy la principal asesora en temas económicos de su campaña y al interior del equipo ya está claro que ella sería la ministra si las elecciones fueran mañana.

Candidata presidencial Clara López. Foto: Senado

Clara López Obregón ha sido por años una conocida política de la izquierda. Viene de 4 años como senadora del Pacto Histórico, pero antes fue presidental Polo Democrático e incluso ministra de Trabajo durante el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos.

Es economista de la Universidad de Harvard y abogada de la Universidad de los Andes.

