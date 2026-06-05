El nombramiento que Iván Cepeda haría en MinHacienda si gana las elecciones

Actualizado: 5 de jun, 2026
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quiere nombrar a Clara López Obregón como su ministra de Hacienda si gana las elecciones este 21 de junio.
López es hoy la principal asesora en temas económicos de su campaña y al interior del equipo ya está claro que ella sería la ministra si las elecciones fueran mañana.
Clara López Obregón ha sido por años una conocida política de la izquierda. Viene de 4 años como senadora del Pacto Histórico, pero antes fue presidental Polo Democrático e incluso ministra de Trabajo durante el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos.
Es economista de la Universidad de Harvard y abogada de la Universidad de los Andes.