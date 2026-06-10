Exfiscal Morales dice que Gloria Arizabaleta se extralimitó en suspensión de Petro: “Muy sospechoso”

La exfiscal general Viviane Morales lanzó duros cuestionamientos contra la representante Gloria Arizabaleta por la decisión inicial que ordenaba la suspensión del presidente Gustavo Petro, al considerar que se trató de una actuación por fuera de las competencias legales de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Morales aseguró que el procedimiento adoptado por Arizabaleta no tiene sustento jurídico y advirtió que resulta llamativo que una exfuncionaria con experiencia en la Fiscalía incurriera, según ella, en una extralimitación de funciones.

“A mí me parece muy sospechoso que una persona como Gloria Arizabaleta, que creo que fue fiscal, tome una decisión por fuera de toda competencia, extralimitándose y sin ninguna razón jurídica para hacerlo”, afirmó.

La exfiscal explicó que ni la Comisión de Acusación ni la plenaria de la Cámara de Representantes tienen la facultad de suspender directamente al jefe de Estado, y recordó que la Constitución establece un procedimiento específico para los aforados constitucionales.



Según detalló, el proceso comienza con la investigación en la Comisión, que puede decidir si abre formalmente o no una acusación. Si considera que existen méritos, debe llevar el caso ante la plenaria de la Cámara. Solo si la Cámara aprueba acusar al mandatario, el expediente pasa al Senado y es allí, cuando la Comisión de Instrucción del Senado admite la acusación, que se produce la suspensión automática del funcionario investigado.

“La única posibilidad de que un presidente de la República quede suspendido es después de que se ha hecho todo el proceso en la Cámara de Representantes, y la Cámara ha decidido acusar ante el Senado, y el Senado ha admitido la acusación”, sostuvo.

¿Hay motivaciones políticas detrás de la suspensión?

Morales aclaró que hablaba a título personal y no en representación de ninguna campaña política, y dijo que le parecía extraño el cambio de actitud de la congresista.

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La exfiscal recordó que Arizabaleta ha tenido a su cargo otros expedientes relacionados con Petro y que, según ella, durante años no se habían tomado decisiones de fondo.

“Es muy extraño porque pareciera que lo que se buscaba era poner nuevamente el foco, victimizar a Petro (...), hacer el escándalo mediático y generar toda una discusión”, manifestó.

A juicio de Morales, la decisión terminó trasladando nuevamente el debate nacional hacia el presidente, justo cuando el país atraviesa una intensa coyuntura electoral.

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“Creo que se buscó más que todo una decisión con unos efectos políticos”, aseguró.

¿Qué podría pasar con Petro?

Morales también consideró que la polémica podría fortalecer una narrativa de victimización utilizada por el mandatario ante sus seguidores.

“Funciona para sus bases, obviamente. La victimización del presidente funciona en el sentido de mantener también muy despiertas las bases petristas”, afirmó.

Sin embargo, señaló que este tipo de episodios contribuyen a un ambiente de incertidumbre y desgaste entre la ciudadanía.

“Yo creo que la gente ya está agotada. Hay una especie como de estrés postraumático aquí de la opinión pública (...) que dice: por favor, que volvamos a un país que se gobierna por las leyes”, expresó.

¿Gloria Arizabaleta podría enfrentar investigaciones?

Sobre las eventuales consecuencias para la representante, Morales indicó que existe un debate jurídico alrededor de la inviolabilidad parlamentaria de quienes integran la Comisión de Acusación.

Aunque señaló que históricamente esa figura ha servido para blindar actuaciones de congresistas, consideró que cuando estos ejercen funciones similares a las de un fiscal deberían responder estrictamente dentro del marco de sus competencias.

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No obstante, admitió que no prevé decisiones inmediatas en contra de Arizabaleta. “No creo que veremos nada, por lo menos de aquí a que terminen las sesiones de este Congreso”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: