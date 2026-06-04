Fajardo sobre su decálogo, constituyente y segunda vuelta: "No estoy negociando nada con nadie"

En diálogo con Mañanas Blu, Sergio Fajardo, tras obtener un millón de votos en la primera vuelta presidencial, reafirmó su postura de independencia frente a las campañas que avanzaron a la segunda vuelta.

El líder político enfatizó que su prioridad es la defensa de unos principios programáticos y no la búsqueda de cuotas burocráticas o alianzas burocráticas bajo la mesa. "Yo no estoy negociando nada con nadie", sentenció Fajardo, desestimando los rumores sobre conversaciones privadas con otros sectores políticos.

El rechazo a la Asamblea Constituyente

Uno de los puntos clave de la discusión fue el anuncio del gobierno y de sectores cercanos a la campaña de Iván Cepeda sobre desistir de la propuesta de una Asamblea Constituyente. Fajardo recibió esta noticia de manera positiva, señalando que era una de las condiciones fundamentales de su decálogo



Al respecto, manifestó: "Me parece excelente que retiren esa propuesta de Asamblea Constituyente que desde el día 1 dije que era una convocatoria a la guerra".

Fajardo defendió la vigencia de la Carta Magna actual, asegurando que dentro de su equipo se trabajó para "fortalecer la Constitución del 91" y evitar modificaciones en los próximos periodos presidenciales.

Sergio Fajardo en Blu Radio Foto: Blu Radio

Según el ex-candidato, la Constitución posee las herramientas necesarias para realizar las transformaciones que Colombia requiere sin necesidad de "patear lo que no le gusta" o maltratar la separación de poderes.

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Un decálogo por el país, no para la negociación

El dirigente político fue enfático en que los diez puntos presentados a la opinión pública no son una lista de mercado para transar apoyos. Este decálogo incluye temas como el fin de la polarización, la lucha contra la corrupción, la educación, la salud y un nuevo orden en la política exterior.

"Yo no estoy presentando estos puntos para negociar a nadie", aclaró, insistiendo en que su camino ha sido coherente y consistente a lo largo de toda su trayectoria.

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Fajardo lamentó que, en medio de la agresividad de la campaña, muchas de sus propuestas no fueran escuchadas con atención anteriormente. Sin embargo, destacó que ahora el país está mirando estos puntos con otros ojos.

"Este decálogo es lo que nosotros le hemos presentado a Colombia... lo que he presentado en todas las oportunidades y sigue presente", afirmó.

Frente a la pregunta sobre por quién votará en la segunda vuelta, Fajardo mantuvo su hermetismo y defendió la autonomía de quienes lo apoyaron. Para él, la idea de que un dirigente pueda "endosar" votos es errónea. "Los votos no son de los dirigentes, son de cada ciudadano y ciudadana y estos son libres para decidir", explicó con claridad.

Escuche aquí la entrevista: