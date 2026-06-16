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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Grupos armados están forzando el voto en el suroccidente del país: Campaña de De la Espriella

Grupos armados están forzando el voto en el suroccidente del país: Campaña de De la Espriella

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella dijo que el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, estaría presionando a algunas personas, incurriendo en participación política.

Campaña Abelardo De La Espriella
Campaña Abelardo De La Espriella
Foto: Campaña Abelardo De La Espriella
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

El movimiento Defensores de la Patria, del candidato presidencial Abelardo De la Espriella, por medio de un comunicado, denunció que en algunas zonas del suroccidente del país habría grupos armados que estarían presionando a las comunidades para votar por un candidato en específico.

"En más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 municipios de los 42 del Cauca, existe una fuerte presión armada de grupos armados sobre la población", dijo De la Espriella.

Campaña Abelardo De La Espriella
Campaña Abelardo De La Espriella
Foto: Campaña Abelardo De La Espriella

En el mismo sentido hizo una denuncia contra el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, sobre una presunta participación indebida en política.

"Le digo directamente: ¡No sea bandido, Gobernador! No presione a la gente", agregó el candidato presidencial.

Según la denuncia habría grupos armados que están exigiendo fotografiar el tarjetón para que sirva como "salvoconducto" en los retenes ilegales.

“Hoy, las amenazas se extienden a corregimientos enteros, advirtiendo que si aparece un solo voto por el Tigre habrá castigos colectivos contra la comunidad”, dice el comunicado del movimiento de Abelardo de la Espriella.

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