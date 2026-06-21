Hasta qué hora son las elecciones en Colombia para elegir presidente en 2026

La democracia elige este domingo, 21 de junio, al sucesor de Gustavo Petro, quién gobernará el país durante el periodo 2026-2030, entre dos extremos: Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, después de que millones de colombianos acudan a las urnas para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La Registraduría Nacional informó que los puestos de votación abrieron a las 8:00 de la mañana y permanecerán habilitados hasta las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional. De esta manera, los ciudadanos cuentan con ocho horas para ejercer su derecho al voto y escoger entre los dos candidatos que disputan la Presidencia de la República.

Una vez finalice la jornada electoral a las 4:00 de la tarde, comenzará el proceso de preconteo de votos, mediante el cual se conocerán los primeros resultados y tendencias sobre quién será el sucesor del presidente Gustavo Petro.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda // Foto: AFP

La apertura oficial de las elecciones se realizó en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, con la participación del presidente Petro, el registrador nacional Hernán Penagos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y otras autoridades civiles y electorales.



Durante el acto, el registrador hizo un llamado a los ciudadanos para participar masivamente en las votaciones y contribuir al fortalecimiento de la democracia.

“Hoy el llamado es a la ciudadanía, a que salga a votar con entusiasmo, a que revalide sus principios democráticos”, manifestó Penagos, quien además pidió que las diferencias políticas se tramiten de manera pacífica y mediante los mecanismos democráticos.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro invitó a los colombianos a acudir a las urnas pese a cualquier dificultad que puedan encontrar para desplazarse hasta los puestos de votación.

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“Salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo, dificultad geográfica o logística”, expresó el mandatario durante la instalación de la jornada electoral.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar

Para esta segunda vuelta presidencial fueron habilitados cerca de 41,4 millones de ciudadanos. La Registraduría dispuso 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación a lo largo del país y en el exterior.

Las autoridades esperan una participación similar o superior a la registrada en la primera vuelta presidencial realizada el pasado 31 de mayo. En esa ocasión acudió a las urnas el 57,88 % del censo electoral.

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En la primera ronda, Abelardo De La Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78 % de los sufragios, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9,7 millones de votos, correspondientes al 40,98 %.

Tarjetón para la segunda vuelta presidencial. Foto: Registraduría

Con el fin de garantizar el desarrollo de las elecciones, el Ministerio de Defensa desplegó un amplio operativo de seguridad en todo el país. Según las autoridades, más de 408.000 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía fueron movilizados para proteger los puestos de votación, custodiar el material electoral y prevenir alteraciones del orden público.

La medida busca evitar incidentes en una campaña presidencial que estuvo marcada por fuertes tensiones políticas, denuncias de amenazas y hechos de violencia en algunas regiones del país.

Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a respetar los resultados que arrojen las urnas y a participar pacíficamente en una jornada que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.