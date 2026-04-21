Hoy empieza impresión del tarjetón para primera vuelta; no hay más cambios

A partir de hoy empezará la impresión del tarjetón para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Es importante recordar que este es un proceso que se tiene que realizar con tiempo, ya que el material debe ser enviado a los consulados en el exterior y a las diferentes regiones del país.

Este es un dato importante, ya que a partir de hoy no puede haber modificaciones en la tarjeta electoral y, si algún candidato decide renunciar, su foto igual aparecerá el próximo 31 de mayo en la tarjeta.

En un principio, el orden en el tarjetón se sorteó con 14 candidatos a la Presidencia; sin embargo, la senadora Clara López renunció para unirse a la campaña del senador Iván Cepeda. Teniendo en cuenta que este proceso se realizó dentro de los términos establecidos, su foto pudo ser retirada de la tarjeta electoral.

Tarjetón electoral 2026 Suministrado

En este tarjetón, por sorteo, Iván Cepeda aparecerá en la primera casilla. Debajo de él estará Abelardo de la Espriella, mientras que Paloma Valencia tiene la casilla número 12. El voto en blanco estará ubicado en la parte inferior de la tarjeta.

A Clara López le había correspondido la segunda casilla, pero, al retirarse, ese espacio quedará en blanco. Si algún candidato renuncia en estos días, pero algún ciudadano llega a marcar su foto, los votos no serán contados. Para estas elecciones presidenciales están habilitadas más de 41,5 millones de personas.