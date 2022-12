Juan Esteban Mejía declinó su aspiración a la Gobernación de Antioquia

Durante un debate en el que estaban citados los ocho candidatos a la Gobernación de Antioquia, trasmitido por el canal Teleantioquia, el candidato del partido Colombia Justa Libres, Juan Esteban Mejía, hizo el anuncio de declinar a su aspiración política y confirmó su unión con el Centro Democrático.

“Hoy se presenta una campaña que propone un proyecto de región arcoíris y eso no agrada a Dios. Por eso he tomado una decisión de carácter personal. Yo, Juan Esteban Mejía, me adhiero a la campaña del doctor Andrés Guerra para que él defienda la vida, los valores y los principios de familia”, dijo Mejía, quien, en símbolo de la unión, le entregó un pañuelo con las banderas de su partido político con énfasis religioso.

Andrés Guerra celebró la alianza y dijo que a 9 días de ir a las urnas enfila fuerzas para lograr ser el próximo gobernador de Antioquia.