Las cuentas de Abelardo y Cepeda, ¿para dónde van los votos de Paloma, Claudia, Fajardo y demás?

La primera vuelta presidencial dejó un escenario abierto para la segunda vuelta entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda. Aunque ambos candidatos sumaron más del 84 % de los votos válidos, la discusión ahora se centra en el destino de los sufragios obtenidos por quienes quedaron por fuera de la contienda.

Ese fue uno de los principales temas de análisis en Mañanas Blu, con Néstor Morales, donde periodistas y panelistas debatieron sobre las posibilidades de crecimiento de los dos finalistas y sobre el comportamiento que podrían tener los votantes de Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y otros candidatos que no avanzaron a la segunda ronda.

Según los resultados oficiales comentados durante el programa, De La Espriella obtuvo más de 10,3 millones de votos, mientras que Cepeda alcanzó cerca de 9,7 millones. Más atrás quedaron Paloma Valencia, con cerca de 1,6 millones de sufragios; Sergio Fajardo, con poco más de un millón; el voto en blanco, con más de 400.000 votos; y Claudia López, con alrededor de 225.000.

El peso de los votantes, más que el de las adhesiones

Uno de los puntos en los que coincidieron varios integrantes de la mesa fue que las adhesiones de los candidatos derrotados no necesariamente se traducen en un traslado automático de votos.



“La gente sigue más sus preferencias y no necesariamente lo que haga el candidato que termina derrotado en primera vuelta”, señaló uno de los panelistas al recordar antecedentes de elecciones presidenciales recientes, en las que apoyos políticos no se reflejaron en los resultados finales.

En ese sentido, el debate se concentró más en el comportamiento de los electores que en las decisiones que puedan anunciar los excandidatos durante los próximos días.

Respecto a los votantes de Santiago Botero, algunos analistas consideraron que existe una mayor afinidad con la propuesta de De La Espriella. “Sus votantes son del discurso de mano dura y de confrontación con los grupos armados, muy distinto a la tesis de Cepeda”, sostuvo Luis Ernesto Gómez.

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Claudia López y un posible acercamiento a Cepeda

Otro de los focos del análisis estuvo en los votos obtenidos por Claudia López. Varios panelistas estimaron que una parte importante de ese electorado podría terminar respaldando a Iván Cepeda en la segunda vuelta. “Yo creo que un porcentaje mayoritario se va para donde Iván Cepeda”, afirmó Héctor Riveros, aunque también advirtió que algunos de esos votantes podrían optar por el voto en blanco o incluso abstenerse.

Durante la conversación también se mencionó que López habría dejado abiertas condiciones programáticas para cualquier eventual respaldo, especialmente en temas relacionados con el rumbo político del país y la necesidad de moderar algunas propuestas.

“Claudia va a terminar allá”, sostuvo otro integrante de la mesa al analizar las señales que dejó la excandidata tras conocerse los resultados.

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El millón de votos de Fajardo, la gran disputa

Sin embargo, para varios de los analistas, el verdadero campo de batalla electoral está en los más de un millón de votos que obtuvo Sergio Fajardo. “Aquí realmente lo que está en disputa hoy es el millón de votos de Fajardo”, afirmó Aurelio Suárez, al considerar que el electorado de Paloma Valencia tendría una inclinación más natural hacia De La Espriella.

Ya veremos a ver cuál le va a ir mejor en ese tono, Pero a mí me parece que veo muy difícil que un sector, en este momento el sector de disputa, haciendo cuentas digamos gruesas, Haciendo cuentas gruesas, el sector de Fajardo es el que está en disputa. El sector de Paloma ya va para allá, algunos no se irán como Viedo. El sector de Claudia López pues es muy marginal. El de Balín, veamos para dónde se va. Entonces aquí realmente lo que está en disputa hoy es el millón de votos de Fajardo Dijo Aurelio Suárez.

Dentro de esa discusión apareció un tema recurrente: la propuesta de una constituyente impulsada desde sectores cercanos al petrismo. “Lo que más aleja votantes de centro de la campaña de Iván Cepeda es la bandera de la constituyente, que genera mucha preocupación”, explicó Riveros.

La conclusión compartida por varios participantes fue que la capacidad de Cepeda para atraer votantes moderados dependerá, en buena medida, de los mensajes que envíe durante las próximas semanas sobre temas institucionales y de gobernabilidad.

Los abstencionistas también entran en la ecuación

Más allá de los votos de los candidatos eliminados, la mesa destacó que una parte importante de la estrategia de ambos finalistas deberá enfocarse en quienes no participaron en la primera vuelta.

“La apuesta de los candidatos tiene que ser, por supuesto, convencer a votantes de Paloma Valencia, de Sergio Fajardo y de Claudia López, sí, pero fundamentalmente mover votantes que no votaron en la primera vuelta”, señaló uno de los analistas.

"Hay una elección que se parece en algo a esta, que fue la de 2014, que perdió el candidato del gobierno en ese momento, presidente Juan Manuel Santos, la primera vuelta. Y ahí aparecieron un montón de votos, la diferencia no la logró simplemente con las adhesiones, o con los votantes existentes. Por eso, pero mira aquí cómo, y miren, miren la diferencia, Néstor. En la primera vuelta fue 40% de los votantes y la segunda vuelta prácticamente el 48% de votantes. Es decir, estamos hablando de más de 2 millones y medio de personas que aparecieron a votar, y hace 4 años fueron 1.300.000 personas que no votaron en la primera vuelta que sí aparecieron la segunda vuelta. Entonces la apuesta de los candidatos tiene que ser, por supuesto, por convencer a votantes de Paloma Valencia, de Sergio Fajardo, de Claudia López, sí, pero fundamentalmente por mover votantes que no votaron en la primera vuelta"

La experiencia de elecciones anteriores muestra que la participación suele aumentar en la segunda vuelta, por lo que millones de ciudadanos que se abstuvieron podrían convertirse en un factor decisivo para definir al próximo presidente.

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Vea y escuche aquí el debate completo de Mañanas Blu, con Néstor Morales.