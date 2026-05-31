Cepeda superó votación de Petro en Antioquia: duplicó a Paloma, pese a derrota con De la Espriella

El petrismo sigue ganando terreno en Antioquia: Iván Cepeda, aunque perdió ante De la Espriella en el departamento, obtuvo cerca de 100.000 votos más que Gustavo Petro en las elecciones de 2022. En menos de una década, la izquierda sumó más de 350.000 votos en la región.

A pesar de que Abelardo de la Espriella ganó en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín en la primera vuelta presidencial con más de 1.720.000 votos, el petrismo sigue ganando terreno en la región, pues en las últimas tres elecciones ha reportado un crecimiento sostenido.

Hay que comenzar por las elecciones presidenciales de 2018, cuando Gustavo Petro sacó en Antioquia un poco más de 480.000 votos y más de 200.000 en Medellín. Sin embargo, el crecimiento del petrismo continuó y, para 2022, la izquierda alcanzó cerca de 700.000 votos en el departamento.

Ahora, sin Gustavo Petro en el tablero electoral, llegó Iván Cepeda y, para muchos, dio una de las sorpresas de las elecciones al superar a Paloma Valencia con más del doble de votos, tras obtener 805.000 sufragios en todo el departamento, frente a los menos de 300.000 de la candidata del Centro Democrático.



Para el caso de Medellín ocurrió algo similar: Iván Cepeda también superó a Paloma Valencia por 300.000 votos contra 100.000. Es decir, en la capital de Antioquia sigue aumentando la votación de la izquierda en comparación con las últimas elecciones.

Por ahora, la gran duda en el departamento es si Iván Cepeda logrará superar las cifras de Gustavo Petro, quien en la segunda vuelta de 2022 obtuvo casi 900.000 votos.