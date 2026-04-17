En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Masacre en Casanare
Estrecho de Ormuz
Petro en España
Daniel Quintero
Fiesta en cárcel de Itagüí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Los padres también se equivocan”: De La Espriella responde a Uribe

“Los padres también se equivocan”: De La Espriella responde a Uribe

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió al expresidente Álvaro Uribe luego de los cuestionamientos por presuntos ataques de su campaña contra Paloma Valencia.

Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe
Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe.
Foto: AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió a las versiones que señalan presuntos ataques desde su campaña hacia la senadora y también aspirante Paloma Valencia.

Esto se da luego de que el expresidente Álvaro Uribe se refiriera a los cuestionamientos que le ha hecho Abelardo De La Espriella a la candidata, Paloma Valencia.

"Nuestra candidata Paloma Valencia, que tiene todos los merecimientos, la firmeza, la transparencia, está haciendo un gran esfuerzo. De otro lado, el doctor Abelardo se refiere bien a mí y enseguida a su misma campaña; o él maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan", señaló Uribe.

Frente a esto, De La Espriella publicó un mensaje en su cuenta de X señalando que “los padres también se equivocan y pueden ser tremendamente injustos en ciertas ocasiones”.

Sin embargo, aseguró que “el deber de todo buen hijo es honrarlos siempre, a pesar de las circunstancias”.

En su pronunciamiento, el aspirante también hizo énfasis en su relación con su entorno cercano.

“A los amigos que quiero, admiro y respeto, toda la consideración que a lo largo de mi vida he mostrado por ellos con acciones claras”.

Trino de Abelardo De La Espriella

Publicidad

Es importante recordar que los cuestionamientos de Abelardo De La Espriella a Paloma Valencia han estado centrados en las alianzas que ha construido durante la campaña.

En ese contexto, el expresidente Uribe advirtió, “lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abelardo de la Espriella

Paloma Valencia

Álvaro Uribe

Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad