“Los padres también se equivocan”: De La Espriella responde a Uribe

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella respondió a las versiones que señalan presuntos ataques desde su campaña hacia la senadora y también aspirante Paloma Valencia.

Esto se da luego de que el expresidente Álvaro Uribe se refiriera a los cuestionamientos que le ha hecho Abelardo De La Espriella a la candidata, Paloma Valencia.

"Nuestra candidata Paloma Valencia, que tiene todos los merecimientos, la firmeza, la transparencia, está haciendo un gran esfuerzo. De otro lado, el doctor Abelardo se refiere bien a mí y enseguida a su misma campaña; o él maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan", señaló Uribe.

Frente a esto, De La Espriella publicó un mensaje en su cuenta de X señalando que “los padres también se equivocan y pueden ser tremendamente injustos en ciertas ocasiones”.



Sin embargo, aseguró que “el deber de todo buen hijo es honrarlos siempre, a pesar de las circunstancias”.

En su pronunciamiento, el aspirante también hizo énfasis en su relación con su entorno cercano.

“A los amigos que quiero, admiro y respeto, toda la consideración que a lo largo de mi vida he mostrado por ellos con acciones claras”.

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Es importante recordar que los cuestionamientos de Abelardo De La Espriella a Paloma Valencia han estado centrados en las alianzas que ha construido durante la campaña.

En ese contexto, el expresidente Uribe advirtió, “lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”.