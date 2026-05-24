Más de 1,4 millones de colombianos podrán votar en el exterior a partir del 25 de mayo

La Registraduría Nacional anunció que desde este lunes 25 de mayo comenzarán las votaciones en el exterior para las elecciones presidenciales de Colombia correspondientes al periodo 2026-2030.

En la jornada democrática que se extenderá durante una semana, es decir, hasta el próximo 31 de mayo, que son las elecciones a nivel nacional, podrá participar un total de 1.414.661 colombianos que están habilitados para sufragar en el exterior, de los cuales, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres.

Para esta jornada, la Registraduría destacó que instalará 253 puestos de votación distribuidos en 67 países. Entre el 25 y el 30 de mayo estarán habilitadas 1.489 mesas de votación, mientras que únicamente el 31 de mayo funcionarán 2.181 mesas en distintos consulados y puntos autorizados.

Según datos del organismo electoral, Estados Unidos será el país con mayor número de colombianos habilitados para votar, con 454.262 ciudadanos registrados y 684 mesas de votación. Seguido por España, con 307.996 votantes habilitados y 457 mesas, y Venezuela, donde podrán sufragar 180.782 colombianos en 273 mesas.



Cabe destacar que la Registraduría recordó que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, tanto en su versión física como desde el dispositivo móvil. El pasaporte, la libreta militar y otros documentos no serán aceptados para ejercer el derecho al voto.

Los ciudadanos podrán consultar su puesto de votación a través de la página web de la Registraduría, el chatbot institucional y la aplicación móvil “A votar”.

Finalmente, la entidad confirmó que los resultados preliminares de las votaciones en el exterior comenzarán a divulgarse hasta el próximo 31 de mayo a partir de las 4:00 de la tarde, hora Colombia, que es cuando se cierran las urnas en todo el territorio nacional.