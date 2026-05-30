Más de 10.000 funcionarios de la Procuraduría vigilarán la jornada electoral de este domingo

La Procuraduría General de la Nación desplegará más de 10.000 funcionarios en todo el país para vigilar el desarrollo de la jornada electoral de este domingo y el posterior proceso de escrutinios.

La decisión fue adoptada por instrucción del procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, con el objetivo de fortalecer la vigilancia preventiva y garantizar la transparencia durante las elecciones.

En total, 10.461 integrantes del Ministerio Público participarán en las labores de seguimiento. Del grupo hacen parte 3.946 funcionarios de la Procuraduría, 4.400 representantes de las personerías municipales y 2.115 miembros de la Defensoría del Pueblo.

El plan contempla además la supervisión de las 3.505 comisiones escrutadoras habilitadas en todo el territorio nacional. En Bogotá, la vigilancia se concentrará en las 280 comisiones que operarán durante el proceso electoral.



La Procuraduría también tendrá presencia en los 35 Centros de Recepción Telefónica (CRT), donde se recopila la información del preconteo electoral y se reciben los datos consignados en los formularios E-14 de cada mesa de votación.

De igual forma, funcionarios del organismo participarán en los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados para monitorear el desarrollo de la jornada en el país. Estos espacios reúnen a entidades como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y los equipos especializados en ciberseguridad, además de las autoridades regionales y distritales.

Con este despliegue, la Procuraduría busca acompañar el proceso electoral y ejercer vigilancia antes, durante y después de las votaciones, con el fin de contribuir a la transparencia y legalidad de la jornada democrática.