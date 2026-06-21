"Más de 800 soldados harán control perimetral en casco urbano": gobernador de Cundinamarca

Respecto a las elecciones de segunda vuelta de este 21 de junio, el gobernador expresó que el departamento se encuentra en aparente calma, ya que hasta el momento no se han recibido denuncias relacionadas con los comicios. Asimismo, Rey afirmó que en al menos 17 puntos del departamento se realizarán controles durante el conteo de votos tras el cierre de las urnas.

Por otra parte, el mandatario indicó que en las vías que conectan a Cundinamarca con Boyacá habrá presencia de uniformados de la Decimotercera Brigada para reforzar la vigilancia en la zona. Además, anunció un mayor despliegue de control policial en distintos municipios.

"Desde las 4:00 de la tarde tendremos un mayor control de las calles para que las personas puedan movilizarse con tranquilidad", señaló.

Rey también informó que en Soacha se implementará un operativo especial con participación del Ejército y la Policía, debido a las más de 250 mesas de votación habilitadas en ese municipio, con el fin de garantizar el normal desarrollo de la jornada y evitar cualquier incidente en este corredor estratégico.



¿Por qué Cundinamarca es clave en una elección presidencial?

El departamento concentra uno de los censos electorales más altos del país. Municipios como Soacha, Chía, Zipaquirá, Facatativá, Fusagasugá, Madrid, Mosquera y Funza han registrado un fuerte crecimiento poblacional, lo que ha aumentado su influencia en los resultados nacionales.

Además, Cundinamarca rodea a Bogotá, el mayor centro electoral de Colombia, y suele reflejar dinámicas políticas diversas: municipios urbanos, rurales, industriales y de expansión metropolitana. Por esa razón, los candidatos presidenciales suelen dedicar buena parte de sus campañas a recorrer el departamento y buscar apoyo en sus principales ciudades.

¿Cuántos votantes tiene Cundinamarca?

Para las elecciones presidenciales de 2026, la Registraduría reportó que 2.335.305 ciudadanos estaban habilitados para votar en Cundinamarca, convirtiéndolo en uno de los mayores potenciales electorales del país.

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De ese total:



1.193.608 son mujeres.

1.141.697 son hombres.

Para poner la cifra en contexto, los más de 2,3 millones de votantes del departamento representan cerca del 6 % del censo electoral nacional, que supera los 41 millones de ciudadanos habilitados.