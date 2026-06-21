Mindefensa confirma capturas por presuntas irregularidades en Cesar y Guainía: uno tomó foto al voto

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó la captura de dos personas durante el desarrollo de la jornada electoral de este domingo, en hechos ocurridos en los departamentos de Cesar y Guainía.

Según explicó el funcionario, el primer caso se registró en Cesar, donde un ciudadano ingresó un teléfono celular al cubículo de votación y tomó fotografías al tarjetón, una práctica prohibida por las normas electorales. Tras ser requerido por las autoridades y recibir un comparendo, el hombre protagonizó un desorden e intentado alterar el orden público en el lugar.

“El ciudadano decidió hacer un desorden e intentar alterar el orden público”, señaló Sánchez, quien advirtió que este tipo de conductas pueden derivar en procesos judiciales y sanciones penales.

El segundo caso ocurrió en Puerto Inírida, capital del departamento de Guainía, donde una persona fue capturada por presuntamente suplantar la identidad de otro ciudadano con el fin de cometer fraude durante el proceso electoral.



Las autoridades indicaron que ambos casos quedaron en manos de las entidades competentes para avanzar en las respectivas investigaciones, mientras continúa el monitoreo de la jornada electoral en todo el territorio nacional.