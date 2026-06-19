En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Selección Colombia
Álvaro Uribe
Elecciones Presidenciales
Martha Peralta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / MinTrabajo denuncia presunto constreñimiento al voto en empresas: casos fueron remitidos a Fiscalía

MinTrabajo denuncia presunto constreñimiento al voto en empresas: casos fueron remitidos a Fiscalía

l ministro habló de 65 casos, mientras que el presidente Petro dijo que al menos 400 empresas habrían presentado denuncias.

Elecciones / votación / voto / Registraduría
Elecciones / Imagen de referencia /
Foto: Registraduría Nacional
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que han recibido denuncias por presunto constreñimiento electoral en distintas regiones del país, en las que directivos de empresas estarían ejerciendo presión sobre sus trabajadores para influir en su voto en la jornada electoral del 21 de junio.

Le puede interesar:

MERIDIANO BLU
Meridiano BLU

Cuenta regresiva para las elecciones presidenciales: 19 junio 2026, Meridiano Blu, programa completo

El ministro habló de 65 casos, mientras que el presidente Petro dijo que al menos 400 empresas habrían presentado denuncias. En respuesta, el Ministerio del Trabajo expidió más de diez medidas preventivas, entre ellas una circular dirigida a empleadores para garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto sin restricciones durante la jornada electoral, incluso cuando se encuentren en turno laboral.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro advirtió que cualquier intento de interferir en el sufragio de los trabajadores constituye un delito. A través de un mensaje en X recordó que el voto es libre, por lo que ningún empleador puede impedir o condicionar la participación electoral de sus empleados.

El jefe de Estado también señaló que, en caso de que los trabajadores tengan turno laboral el día de la elección, deben poder acudir a las urnas y regresar a sus labores sin represalias. Añadió que impedir el ejercicio del voto o inducir una determinada opción electoral puede acarrear consecuencias penales.

Finalmente, el ministro Sanguino informó que las denuncias ya fueron trasladadas a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Misión de Observación Electoral, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ministerio de Trabajo

Antonio Sanguino

Puesto de votación

Publicidad

Publicidad

Publicidad