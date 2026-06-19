MinTrabajo denuncia presunto constreñimiento al voto en empresas: casos fueron remitidos a Fiscalía

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que han recibido denuncias por presunto constreñimiento electoral en distintas regiones del país, en las que directivos de empresas estarían ejerciendo presión sobre sus trabajadores para influir en su voto en la jornada electoral del 21 de junio.

El ministro habló de 65 casos, mientras que el presidente Petro dijo que al menos 400 empresas habrían presentado denuncias. En respuesta, el Ministerio del Trabajo expidió más de diez medidas preventivas, entre ellas una circular dirigida a empleadores para garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto sin restricciones durante la jornada electoral, incluso cuando se encuentren en turno laboral.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro advirtió que cualquier intento de interferir en el sufragio de los trabajadores constituye un delito. A través de un mensaje en X recordó que el voto es libre, por lo que ningún empleador puede impedir o condicionar la participación electoral de sus empleados.

El jefe de Estado también señaló que, en caso de que los trabajadores tengan turno laboral el día de la elección, deben poder acudir a las urnas y regresar a sus labores sin represalias. Añadió que impedir el ejercicio del voto o inducir una determinada opción electoral puede acarrear consecuencias penales.



Finalmente, el ministro Sanguino informó que las denuncias ya fueron trasladadas a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Misión de Observación Electoral, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes.