“Nadie ganará en primera vuelta, la segunda será voto a voto”: Claudia López

La candidata presidencial Claudia López aseguró que la elección presidencial se definirá en segunda vuelta y advirtió que la contienda será “voto a voto”. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la exalcaldesa de Bogotá cuestionó la cancelación de debates electorales, denunció participación en política del Gobierno y lanzó críticas contra el nombramiento de Juliana Guerrero, al que señaló como ejemplo de prácticas que contradicen la promesa de cambio político.

Claudia López cuestiona cancelación de debates: “Si hay que poner cinco sillas vacías, pues se ponen”

La aspirante presidencial calificó como una “mala decisión” la cancelación de los debates electorales tras la ausencia de varios candidatos y consideró que los medios de comunicación debieron mantener los espacios abiertos para garantizar el derecho ciudadano a escuchar propuestas.

“Si hay que poner cinco sillas vacías, pues se ponen”, afirmó López al referirse a la cancelación del debate previsto entre Caracol Televisión y Blu Radio.

La candidata sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer las posiciones de quienes aspiran a la Presidencia y lamentó que las campañas prioricen estrategias políticas sobre el debate democrático.



Los ciudadanos tienen el derecho de hasta el último minuto escuchar a quienes sí tenemos propuestas afirmó.

López denuncia intervención del Gobierno en campaña presidencial

Durante la entrevista, López también aseguró que existe una participación “descarada” del Gobierno Nacional en la campaña electoral y afirmó haber presentado ante la Comisión de Garantías Electorales más de 20 publicaciones del presidente en redes sociales.

“Le entregué una lista de más de 20 trinos del presidente a lo largo de la campaña difamándome”, señaló. La candidata defendió además su independencia política frente al petrismo y respondió a declaraciones del mandatario sobre su paso por la Alcaldía de Bogotá.

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Yo ni soy su novia ni soy de su partido. Yo soy una mujer progresista de centroizquierda, pero no soy petrista Dijo.

Claudia López critica nombramiento de Juliana Guerrero

En medio de una reflexión sobre representación política y corrupción, López mencionó el caso de Juliana Guerrero como ejemplo de prácticas que, según dijo, contradicen la idea de renovación política.

“No para nombrar a las Julianas Guerrero de este mundo que compran títulos”, afirmó la candidata.

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López aseguró que los recursos públicos no pueden terminar beneficiando redes de clientelismo ni favoreciendo intereses particulares.

“¿De qué le sirve a un pelao quemarse las pestañas si lo que vamos es a terminar nombrando, como lo hace el presidente Petro, a las Julianas Guerrero porque son sus amigas?”, cuestionó.

Claudia López Foto: Blu Radio

La aspirante agregó que los casos de corrupción golpean especialmente a las poblaciones más vulnerables y mencionó los recursos destinados a La Guajira: “No se robaron los recursos públicos de un caca en Bogotá, se robaron los recursos públicos de gente humilde en La Guajira”, afirmó.

“Nadie va a ganar en primera vuelta”: la apuesta electoral de Claudia López

Sobre el panorama electoral, López insistió en que la elección presidencial se definirá en segunda vuelta y pidió a los ciudadanos votar por la candidatura que mejor los represente desde la primera ronda.

Nadie va a ganar en primera vuelta y la segunda vuelta va a ser voto a voto aseguró.

La candidata comparó la elección presidencial con un campeonato de fútbol y llamó a los votantes a respaldar desde ya a su “equipo”: “Usted va por su equipo, por el que lo convence, lo representa, lo enamora, lo inspira”, expresó.

Las tres primeras decisiones que tomaría Claudia López como presidenta

Finalmente, López detalló cuáles serían sus prioridades en caso de llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. La candidata propuso crear un fondo de rescate para el sistema de salud, impulsar una reforma judicial contra la impunidad y reducir las tarifas de energía en la región Caribe mediante regalías.

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“Voy a llegar con un fondo de rescate que desde el día uno empiece a entregar los medicamentos”, explicó sobre su propuesta para el sector salud. También anunció una reforma orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y combatir estructuras criminales.

Voy a radicar la reforma contra la impunidad y por la seguridad sostuvo.

En materia energética, propuso utilizar regalías regionales para disminuir el costo de las tarifas en la Costa Caribe.

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“Le bajaría un 30% la tarifa a la gente del Caribe”, aseguró López.