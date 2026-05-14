“No es la Colombia del que lo tenga más grande”: dardo de Oviedo a De La Espriella en debate

El debate vicepresidencial organizado este jueves 14 de mayo por Mañanas Blu 10:30 y Meridiano Blu, de Blu Radio dejó fuertes críticas para los candidatos que no asistieron.

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, lanzó una fuerte pulla contra el abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella por recientes comentarios de tono sexual hechos en un programa radial.

Durante su intervención, Oviedo cuestionó el ambiente político y social que, según él, sigue marcado por el machismo y la polarización. Sin mencionarlo inicialmente de forma directa, el exdirector del Dane terminó enviando un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a las declaraciones de De La Espriella en el programa Piso 8, donde el jurista vinculó su popularidad entre mujeres con el tamaño de sus genitales e incluso invitó a una reportera a acercarse a una fotografía suya en la que, según él, se resaltaba esa parte de su cuerpo.

“Yo inicio con una pregunta: ¿en qué Colombia queremos vivir en los próximos años?”, comenzó diciendo Oviedo ante los demás candidatos y la audiencia del debate. En su discurso, el aspirante aseguró que el país no puede seguir atrapado entre “populismos de extrema izquierda y extrema derecha”, ni repetir “los mismos errores” basados en el miedo y las promesas imposibles.



Sin embargo, el momento más contundente llegó en la parte final de su intervención, cuando habló del proyecto político que impulsa junto a Paloma Valencia.

“La Colombia en la que queremos vivir, Paloma y Oviedo, es esa Colombia no del que la tenga más grande, sino una Colombia más grande”, afirmó Oviedo, en una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales y entre los asistentes al debate.

El candidato agregó que el país necesita aprender “a sumar, incluso en la diferencia”, así como escuchar y reconocer los derechos de las mujeres “desde la niñez hasta la vejez”. Además, advirtió que Colombia podría dirigirse hacia “un destino pobre, violento, viejo, informal y machista” si no cambia el rumbo político y social.

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En otro momento de su intervención, Oviedo defendió la alianza política que conformó con Paloma Valencia, luego de semanas de cuestionamientos y diferencias públicas entre ambos sectores. Según explicó, el hecho de que puedan debatir y reconocer sus desacuerdos demuestra que existe disposición para construir consensos.

“Preferimos ver a Paloma y Oviedo peleando durante dos meses en lugar de reconocer que aquí estamos hablando de frente de nuestras diferencias para construir un mejor futuro”, señaló.