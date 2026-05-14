En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Temblor en Colombia
Trump - Xi Jinping
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “No es la Colombia del que lo tenga más grande”: dardo de Oviedo a De La Espriella en debate

“No es la Colombia del que lo tenga más grande”: dardo de Oviedo a De La Espriella en debate

Oviedo cuestionó el machismo en la política y respondió a recientes comentarios polémicos de De La Espriella durante el debate electoral rumbo a 2026.

Juan Daniel Oviedo y Abelardo De La Espriella
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de may, 2026

El debate vicepresidencial organizado este jueves 14 de mayo por Mañanas Blu 10:30 y Meridiano Blu, de Blu Radio dejó fuertes críticas para los candidatos que no asistieron.

Vea también:

Edna Bonilla y José Manuel Restrepo
Elecciones Colombia 2026

¿Su papel será corregir errores de Abelardo? La dura pulla de Edna Bonilla a José Manuel Restrepo

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, lanzó una fuerte pulla contra el abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella por recientes comentarios de tono sexual hechos en un programa radial.

Durante su intervención, Oviedo cuestionó el ambiente político y social que, según él, sigue marcado por el machismo y la polarización. Sin mencionarlo inicialmente de forma directa, el exdirector del Dane terminó enviando un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a las declaraciones de De La Espriella en el programa Piso 8, donde el jurista vinculó su popularidad entre mujeres con el tamaño de sus genitales e incluso invitó a una reportera a acercarse a una fotografía suya en la que, según él, se resaltaba esa parte de su cuerpo.

abelardo-noticias-caracol.jpg

“Yo inicio con una pregunta: ¿en qué Colombia queremos vivir en los próximos años?”, comenzó diciendo Oviedo ante los demás candidatos y la audiencia del debate. En su discurso, el aspirante aseguró que el país no puede seguir atrapado entre “populismos de extrema izquierda y extrema derecha”, ni repetir “los mismos errores” basados en el miedo y las promesas imposibles.

Sin embargo, el momento más contundente llegó en la parte final de su intervención, cuando habló del proyecto político que impulsa junto a Paloma Valencia.

La Colombia en la que queremos vivir, Paloma y Oviedo, es esa Colombia no del que la tenga más grande, sino una Colombia más grande”, afirmó Oviedo, en una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales y entre los asistentes al debate.

El candidato agregó que el país necesita aprender “a sumar, incluso en la diferencia”, así como escuchar y reconocer los derechos de las mujeres “desde la niñez hasta la vejez”. Además, advirtió que Colombia podría dirigirse hacia “un destino pobre, violento, viejo, informal y machista” si no cambia el rumbo político y social.

Publicidad

En otro momento de su intervención, Oviedo defendió la alianza política que conformó con Paloma Valencia, luego de semanas de cuestionamientos y diferencias públicas entre ambos sectores. Según explicó, el hecho de que puedan debatir y reconocer sus desacuerdos demuestra que existe disposición para construir consensos.

“Preferimos ver a Paloma y Oviedo peleando durante dos meses en lugar de reconocer que aquí estamos hablando de frente de nuestras diferencias para construir un mejor futuro”, señaló.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones presidenciales 2026

Juan Daniel Oviedo

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad