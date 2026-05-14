¿Su papel será corregir errores de Abelardo? La dura pulla de Edna Bonilla a José Manuel Restrepo

Durante el debate vicepresidencial realizado por de Mañanas Blu 10:30 y Meridiano Blu, este jueves 14 de mayo con miras a las elecciones de 2026, la candidata Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, lanzó una fuerte crítica contra José Manuel Restrepo por su inasistencia. A pesar de haber firmado un acta de compromiso para asistir al encuentro, el economista se excusó a última hora debido a una correría política en el Valle del Cauca. Bonilla, quien aseguró ser "juiciosa preparando los debates", aprovechó su intervención para interpelar la función real que desempeña Restrepo en la campaña de la derecha.

La aspirante centró su pulla en la aparente labor de rectificación que ha debido asumir Restrepo ante las polémicas de su compañero de fórmula. Bonilla recordó que, tras recientes ataques del candidato presidencial contra periodistas, el exministro tuvo que intervenir para matizar lo sucedido. "En días recientes, el candidato atentó contra dos mujeres periodistas y demás, y al día siguiente el candidato vicepresidencial tuvo que ir y casi que pedir disculpas por la conducta del candidato presidencial", afirmó Bonilla.

Esta dinámica generó dudas en la candidata sobre la autonomía de Restrepo. "¿Ese va a ser el papel en la campaña? ¿Corregir aquello que dice su candidato presidencial?", cuestionó directamente ante la silla vacía del aspirante, quien se encontraba en actos políticos en Cali.

Aunque Restrepo no pudo responder por su inasistencia, los moderadores de Blu Radio indicaron que compartirán la pregunta en redes sociales debido a que "será tal vez la pregunta de muchas personas en el país".



En el debate, los candidatos vicepresidenciales Leonardo Huerta, Edna Bonilla y Juan Daniel Oviedo también marcaron una postura radicalmente distinta a las políticas de diálogo implementadas por administraciones anteriores.

Ante el incremento de la extorsión y la percepción de que los procesos de paz actuales no han rendido los frutos esperados, los tres aspirantes coincidieron en que, de llegar al poder, no adelantarían negociaciones de carácter político con grupos armados ilegales.