"No hay ninguna razón para que la ciudadanía dude del proceso electoral": registrador Penagos

A pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, el registrador Nacional, Hernán Penagos, brindó en Mañanas Blu, un parte de tranquilidad y seguridad sobre el proceso electoral que definirá el próximo mandatario de Colombia. En entrevista con Mañanas BLU, el funcionario enfatizó que la logística está plenamente desplegada y que se han tomado medidas sin precedentes para garantizar la transparencia de los resultados.

Logística y seguridad con georreferenciación

El registrador informó que el proceso en el exterior avanza con normalidad en 116 consulados de 67 países. En cuanto al territorio nacional, destacó que el material electoral cuenta con un sistema de vigilancia estricto. "El material electoral va seguido por GPS, es decir, nosotros lo tenemos georreferenciado hasta el último rincón donde ese material se entregue", aseguró Penagos para desestimar cualquier duda sobre el traslado de los kits.

Este seguimiento permite que la Registraduría y la fuerza pública monitoreen en tiempo real los vehículos que transportan los votos.



Además, aclaró que los videos que circulan en redes sociales mostrando supuestos tarjetones marcados corresponden a material pedagógico: "Se trata de material de apoyo, ese que publica la Registraduría, que no son tarjetones oficiales... la tarjeta electoral oficial es toda está resguardada".

El material oficial cuenta con características únicas como papel especial, códigos de barras por mesa y la firma obligatoria de los jurados.

Hernán Penagos, registrador nacional Foto: AFP

Garantías de transparencia y sistema manual

Ante las dudas sobre el software electoral, Penagos fue enfático en que el corazón del sistema colombiano sigue siendo físico. "En Colombia no hay manera ninguna de que haya duda de los resultados electorales, porque Colombia tiene un sistema electoral manual", explicó, añadiendo que "los software ayudan a agilizar, pero los software no pueden alterar resultados porque el sistema en Colombia es manual, queda la copia de cada acta electoral y los votos físicos en cada mesa".

Publicidad

Para reforzar esta confianza, se contará con la presencia de más de 850,000 jurados de votación, quienes son ciudadanos del común.

Las campañas también tienen plenas garantías: "Los testigos de los partidos pueden tomar la fotografía del acta electoral de ley 14 antes de ser publicado... es tan elemental como comparar el acta que va a tener cada partido con la que nosotros publiquemos". Además, se confirmó la presencia de misiones de observación internacional de la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter y otras organizaciones.

Resultados y llamado a la calma

La Registraduría estima que los resultados del preconteo se conocerán con gran celeridad. "Esperamos que en esta oportunidad, en dos horas, tengamos resultados muy concluyentes de cómo votaron los colombianos", afirmó el funcionario.

Publicidad

Finalmente, el Registrador hizo un llamado a la responsabilidad política y ciudadana para evitar que la desinformación se traduzca en desorden público. "Toda la ciudadanía, servidores públicos, ciudadanos del común están llamados a respetar los resultados porque así funciona un estado democrático".

Escuche aquí la entrevista: