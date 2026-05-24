“No me quiero imaginar si gana uno de esos": Bejarano rechaza a candidatos que lideran encuestas

A ocho días de las elecciones presidenciales, el ambiente político en Colombia sigue marcado por la polarización, las tensiones entre campañas y el temor frente a un eventual gobierno de los candidatos que lideran las encuestas. En medio de ese panorama, el abogado y columnista Ramiro Bejarano lanzó una fuerte reflexión sobre el rumbo del país y cuestionó las opciones que hoy encabezan la carrera presidencial.

Durante una entrevista este domingo 24 de mayo de 2026 en Sala de Prensa Blu, Bejarano aseguró que siente preocupación frente al escenario electoral actual y afirmó que no votaría por ninguno de los tres candidatos punteros. Su frase más contundente llegó al hablar de lo que podría ocurrir después del 7 de agosto: “Yo no me quiero imaginar lo que va a hacer este país si el 8 de agosto nos levantamos y el presidente es Abelardo de la Espriella o el presidente Cepeda o la señora Paloma”.

Ramiro Bejarano cuestionó a los candidatos que lideran las encuestas

El columnista aseguró que las campañas de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella representan extremos políticos que, según él, podrían profundizar la confrontación en el país.

“No tengo la menor intención de ir a votar por ninguno”, afirmó, al explicar que considera que cualquiera de esos gobiernos llegaría acompañado de “odios, amarguras y resentimientos”.

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En el caso de Cepeda, Bejarano advirtió que ve una continuidad del estilo político del presidente Gustavo Petro y expresó preocupación por una eventual constituyente. “Todas las cosas que dice el doctor Cepeda apuntan a que sí quiere una constituyente”, señaló.

Sobre De la Espriella, fue aún más duro. “Él es un hombre volcánico, arbitrario”, dijo, al considerar que tendría un gobierno marcado por los resentimientos y las confrontaciones.

“La primera vuelta es para votar por el que a uno le gusta”

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Durante la conversación, Bejarano defendió la candidatura de Sergio Fajardo y aseguró que su experiencia administrativa y su tono moderado son justamente lo que necesita el país en este momento.

“A él le cayó la maldición gitana de tibio”, comentó, al referirse a las críticas que suele recibir el exalcalde y exgobernador.

El abogado también dejó un mensaje para quienes sienten presión de votar estratégicamente por miedo a otro candidato. “La primera vuelta está inventada para que se vote por el que a uno le gusta”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a vivir la jornada electoral con responsabilidad y serenidad. “La gente no puede ir a votar por miedo”, concluyó Bejarano, insistiendo en que la decisión en las urnas debe tomarse pensando en el país y no en las encuestas.