"No van a querer empalme y van a desaparecer información": De La Espriella

A menos de una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato Abelardo de la Espriella aseguró que su campaña enfrenta un momento complejo con los ciudadanos debido a las noticias falsas que abundan en redes sociales.

Ante ello, aclaró cómo ejecutará su propuesta de reducir gastos del Gobierno Nacional, señalando que no se trata de despedir personal, sino de eliminar ministerios y embajadas que, según él, no cumplen una función útil. "Lo que sí tengo claro es que hay muchos ministerios y que eso hay que reducirlo. Tengo claro que hay una cantidad de embajadas que no le prestan ningún servicio a Colombia y que lo que generan son gastos", comentó en entrevista con Néstor Morales.

De la Espriella afirma que "no van a querer empalme"

Según afirma el candidato de derecha, tras la intención de recortar gastos en el Gobierno, lo principal será revisar la situación financiera que se entregue en el empalme que tradicionalmente realiza el gobierno saliente con el entrante.



"Para ahondar un poco más en eso, tenemos que revisar cómo nos entregan el Estado, cómo es la situación de cada uno de los institutos y dependencias gubernamentales y, con fundamento en un estudio serio, técnico, detallado, juicioso y profesional", comentó De la Espriella, quien además aprovechó para señalar que la lista que circula en redes sociales sobre ministerios y despidos no pertenece a su campaña.

Por su parte, comentó que está seguro de que ese empalme, que ha sido una tradición en Colombia, no se dará con el gobierno de Gustavo Petro.

Candidato advierte dificultades para conocer el estado real del Gobierno

Publicidad

"A mí lo que me indica esto es que ellos no van a querer hacer empalme, van a boicotearlo, van a esconder información, van a desaparecer información y a nosotros nos tocará hacer, como decimos en el mundo del derecho, una reconstrucción del expediente para saber qué es en realidad lo que hay y cuál es la verdad de lo que nos dejan para contarle al país", explicó el candidato.

De hecho, De la Espriella indicó que su intención es contarle al país cómo recibe el Estado y explicarles a los ciudadanos las estrategias para recuperarlo en temas de economía, seguridad, sistema de salud y las oportunidades que, según afirma, llegarán para la juventud.