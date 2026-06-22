Petro pasó de la confianza en las urnas a pedir garantías: así fueron sus 16 trinos tras la elección

Mientras el preconteo de la segunda vuelta presidencial avanzaba y la ventaja de Abelardo De La Espriella comenzaba a consolidarse, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para narrar, en tiempo real, su lectura de la jornada electoral.

Entre las 4:02 de la tarde y las 11:55 de la noche, el mandatario publicó 16 mensajes que reflejaron una evolución política y discursiva: pasó de expresar optimismo por una eventual victoria de su sector a denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral, ordenar acciones institucionales y, finalmente, perfilar el papel que podría asumir el progresismo en la oposición.

El optimismo antes de los resultados

Los primeros mensajes fueron publicados incluso antes del cierre oficial de las urnas. Petro celebró la participación de sus seguidores y aseguró que había una movilización masiva de ciudadanos comprometidos con su proyecto político.

"Multitudes a las urnas" y una "Colombia que lucha por la equidad, la paz y la Patria verdadera" fueron algunas de las expresiones utilizadas por el jefe de Estado.



Minutos después profundizó ese mensaje al afirmar que "de las entrañas de la tierra salió el verdadero patriotismo", una frase que apeló a la narrativa de resistencia popular que ha caracterizado gran parte de su discurso político.

A las 4:06 de la tarde apareció otro elemento que marcaría buena parte de sus intervenciones posteriores: la advertencia sobre el "fascismo". Petro llamó a "la gente que trabaja, sueña y estudia" a resistir lo que describió como una amenaza para el país.

La referencia a Allende y la izquierda latinoamericana

A las 4:16 de la tarde, el mandatario compartió la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, himno emblemático de la izquierda latinoamericana asociado al gobierno de Salvador Allende en Chile.

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Del empate técnico a las denuncias de irregularidades

La narrativa del presidente cambió con la llegada de los primeros boletines de preconteo. A las 5:08 de la tarde señaló que los resultados mostraban una diferencia mínima entre los candidatos y escribió: "Vamos a escrutinios", dejando claro que, a su juicio, la definición de la elección dependería del proceso oficial de revisión de votos.

Un minuto después pidió impugnar las mesas que no contaran con las firmas correspondientes de los jurados de votación. "Hay muchas irregularidades" y "nadie puede saber aún quién ganó", escribió Petro, en lo que se convirtió en el primer cuestionamiento formal al desarrollo del proceso electoral.

Posteriormente aseguró que existían reportes sobre formularios E-14 sin firmas que estaban siendo cargados al sistema y reiteró que los datos disponibles no permitían declarar un ganador definitivo.

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Acusaciones de injerencia extranjera

Uno de los mensajes que generó mayor controversia fue publicado a las 5:25 de la tarde. Aunque reconoció que los resultados mostraban "un país partido por la mitad", también afirmó que existía una supuesta "injerencia extranjera quitándonos la libertad" y planteó la necesidad de construir un Acuerdo Nacional para preservar la estabilidad institucional.

La declaración más fuerte llegó media hora después. Petro aseguró que había "evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría" y sostuvo que "el único con capacidad de hacer eso en el mundo es el Estado de Israel".

El mandatario pidió una auditoría técnica independiente y un reconteo total de los votos. Hasta el momento, no presentó públicamente pruebas que respaldaran esa afirmación.

Las denuncias sobre los escrutinios

Con el avance de la noche, los mensajes se concentraron en el proceso de escrutinio. A las 6:17 de la tarde denunció que abogados de su sector político no estaban pudiendo ingresar a Corferias, principal centro de escrutinio en Bogotá.

"Solo los jueces determinan quién es el presidente", escribió, al tiempo que señaló que cualquier proclamación de victoria durante esa noche sería únicamente una expectativa política y no una decisión oficial.

Más tarde, Petro denunció una situación similar en Plaza Mayor de Medellín y responsabilizó al alcalde Federico Gutiérrez de impedir el ingreso de abogados escrutadores. Incluso ordenó a la Policía Nacional garantizar "el derecho del cuidado del voto" y posteriormente instruyó al director de la institución, general William Rincón, para que asumiera "directa y personalmente" la supervisión de la seguridad en los centros de escrutinio.

El reconocimiento condicionado y la advertencia internacional

A las 9:59 de la noche, el presidente emitió uno de sus mensajes más moderados. Llamó a la calma en Cali y señaló que aceptaría el resultado que determinaran las autoridades electorales.

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"Si los jueces determinan que ganó Abelardo, aceptaremos la decisión", fue el sentido de su pronunciamiento. Sin embargo, también sostuvo que el respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Abelardo De La Espriella implicaba "una enorme responsabilidad sobre la estabilidad de Colombia", llevando la discusión al escenario internacional.

El llamado a resistir y la transición hacia la oposición

A las 11:29 de la noche, Petro volvió a utilizar el término "fascismo" para referirse al escenario político que, según él, podría abrirse con un eventual gobierno de De La Espriella.

El mandatario pidió a abogados acudir "en masa" a Corferias y aseguró que más de 33.000 mesas estaban siendo objeto de impugnaciones. "Si lo segundo se impone es el comienzo del fascismo" y "si nos obligan a la retirada, ya sabemos qué hacer", escribió, en un mensaje que fue interpretado como una referencia al papel que asumiría el progresismo fuera del Gobierno.

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El balance final y el mensaje al presidente electo

El último mensaje de la noche fue también el más extenso. En él, Petro hizo una reflexión sobre los resultados electorales, atribuyó parte de la derrota de su sector al comportamiento de la clase media bogotana y planteó la necesidad de construir un discurso político más atractivo para esos sectores.

Además, defendió proyectos relacionados con infraestructura ferroviaria, conectividad digital, educación, ciencia, cultura y desarrollo económico.

Horas después, en un nuevo pronunciamiento, pidió al ministro del Interior, Armando Benedetti, convocar una mesa de garantías para facilitar la transición política y solicitó al presidente electo, Abelardo De La Espriella, respetar la oposición democrática y preservar los avances sociales alcanzados durante los últimos años.