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Primera reacción de Trump tras victoria de Abelardo De La Espriella en preconteo

Abelardo De La Espriella aseguró que ya sostuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, quien le manifestó su respaldo y reconocimiento por la victoria electoral.

Donald Trump y Aberlado De La Espriella
Donald Trump y Aberlado De La Espriella //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró la victoria del ultraderechista Abelardo De La Espriella en las elecciones de Colombia, con un "Él ganó, ¡GRANDE!" en su cuenta de Truth Social, que acompaña una noticia con los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del candidato de izquierda Iván Cepeda.

Poco antes, el propio De La Espriella contó que había hablado con Trump, quien le mostró su "apoyo y reconocimiento" por la victoria.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también felicitó por teléfono a Abelardo de la Espriella con quien espera "trabajar estrechamente" para "promover la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer los vínculos económicos".

Reacción de Trump a triunfo de Abelardo De La Espriella
Reacción de Trump a triunfo de Abelardo De La Espriella

De La Espriella era el candidato de Trump que describió como un líder "inteligente, fuerte y decidido" que impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la "ley y el orden".

El candidato considera a Estados Unidos un aliado "determinante para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia".

De La Espriella prometió en campaña que un eventual gobierno dirigido por él prevalecerá la relación comercial con Estados Unidos.

Para Trump es la alternativa colombiana sobre lo que denomina "izquierda radical", representada por Cepeda y considerado continuista de la política del presidente colombiano saliente, Gustavo Petro.

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Con el 99,98 % de las mesas informadas en el conteo preliminar, De La Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, logró 12,9 millones de votos (49,66 %) y venció al izquierdista Iván Cepeda, que sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %).

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