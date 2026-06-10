Petro pide a Trump no intervenir en elecciones tras nuevo respaldo a De La Espriella

El presidente Gustavo Petro respondió a la publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que prometió “apoyo total” a Colombia si el candidato Abelardo de la Espriella gana las elecciones. Petro le pidió que no intervenga en el proceso electoral del país y reiteró que la decisión sobre el próximo gobierno corresponde exclusivamente a los colombianos.

Agregó que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos no deben depender de afinidades ideológicas ni de los resultados electorales de turno, sino de principios como la libertad y la defensa de la vida. También e ecordó una conversación que sostuvo con Trump cuando visitó en febrero de este año la Casa Blanca y le propuso fortalecer la relación bilateral tras varias crisis diplomáticas.

Gustavo Petro y Donald Trump Foto: AFP

El jefe de Estado aseguró que la Constitución colombiana prohíbe cualquier tipo de apoyo o financiación extranjera. “Le solicito, como presidente de Colombia, no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted”, escribió, advertiendo que es un delito que recursos o estrategias provenientes de fuera del país intenten influir en la opinión pública o alterar la voluntad de los votantes.

En su mensaje, el mandatario también cuestionó si detrás de eventuales intentos de injerencia podrían existir intereses económicos en Colombia. Sin mencionar nombres,sugirió que un alto funcionario estadounidense podria estar buscando beneficios relacionados con una mina de oro en el departamento del Cauca.



Petro aseguró que, independientemente de quién resulte elegido en Colombia o en Estados Unidos, la relación entre ambos países debe mantenerse.