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“Petro quiere silenciarme; hacerme matar”: De La Espriella por acusación de acuerdo con Thomas Greg

Abelardo de La Espriella dijo que enviará una carta a Marco Rubio, secretario de Estado, de Estados Unidos, para informar su situación.

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