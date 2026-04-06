“Petro quiere silenciarme; hacerme matar”: De La Espriella por acusación de acuerdo con Thomas Greg

En medio de la recta final hacia las elecciones presidenciales, el candidato Abelardo De La Espriella lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien responsabiliza de promover una estrategia para desacreditarlo políticamente e incluso poner en riesgo su vida. Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el aspirante aseguró que los recientes señalamientos sobre un supuesto vínculo con la empresa Thomas Greg & Sons forman parte de un “montaje” destinado a silenciarlo como líder de oposición.

Las declaraciones surgen después de que el presidente Petro mencionara en redes sociales información de inteligencia que sugeriría una reunión entre De La Espriella y los hermanos Bautista, propietarios de la firma encargada de procesos contractuales del Estado, incluido el tema de pasaportes. Frente a ello, el candidato rechazó tajantemente cualquier relación con dicha empresa o con sus directivos.

“No conozco a los señores Bautista. Petro me ha venido inventando varios cuentos para sembrar las bases de un montaje que están urdiendo”, afirmó De La Espriella durante la entrevista.

Petro contra Abelardo de la Espriella

Denuncias por presuntas interceptaciones y persecución política

Uno de los puntos más delicados expuestos por el candidato fue la posibilidad de que esté siendo objeto de interceptaciones ilegales por parte de organismos de inteligencia del Estado. Según explicó, las afirmaciones del presidente implicarían que existen grabaciones o informes sobre supuestas reuniones, por lo que exigió que se hagan públicas.



“Si hay interceptaciones, que las muestren y digan qué juez las autorizó”, reclamó el candidato. De La Espriella también anunció que presentará denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y ante la Fiscalía contra funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que, según él, podrían estar involucrados en prácticas ilegales.

El aspirante presidencial calificó la situación como “de la mayor gravedad” y argumentó que se trataría de la interceptación de un candidato de oposición en plena campaña electoral. Asimismo, indicó que envió comunicaciones a organismos internacionales, incluida la Unión Europea y autoridades estadounidenses, para alertar sobre lo que considera una amenaza contra la democracia colombiana.



“Están asustados”: la lectura política de la campaña

Más allá de la polémica sobre Thomas Greg & Sons, el candidato interpretó los señalamientos como parte de una estrategia política del gobierno para debilitar su campaña. Según su versión, su crecimiento en las regiones y en las encuestas habría generado preocupación dentro del oficialismo.

“Están asustados porque saben que conmigo la cosa es a otro precio”, expresó. De La Espriella insistió en que su campaña se ha construido sin alianzas con la política tradicional y aseguró que su principal fortaleza radica en el respaldo ciudadano. En ese sentido, afirmó que su proyecto busca derrotar en las urnas al candidato cercano al gobierno, al que calificó como “heredero” del proyecto político de Petro.

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La controversia por Thomas Greg y el contrato de pasaportes

El origen de la polémica radica en la supuesta relación entre el candidato y los propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, compañía que ha estado en el centro del debate nacional por el contrato de elaboración de pasaportes. El presidente Petro insinuó que existiría un interés de ciertos sectores en recuperar dicho contrato o influir en decisiones relacionadas con él.

Ante esta acusación, De La Espriella respondió que no tiene ningún vínculo con la empresa ni con el negocio de pasaportes: “No tengo nada que ver con la compañía Thomas Greg, no conozco a sus dueños y no tengo nada que ver con el tema de los pasaportes”, señaló. Para el candidato, la controversia estaría siendo utilizada para instalar una narrativa de fraude electoral o irregularidades antes de las elecciones, lo que —según dijo— busca debilitar su imagen pública.



Debate electoral y panorama político

Durante la entrevista también se abordó el escenario electoral y la posibilidad de debates presidenciales entre los candidatos con mayor intención de voto. De La Espriella manifestó su disposición a participar en debates, aunque consideró que estos deben incluir a todos los aspirantes principales. En particular, cuestionó la ausencia del candidato Iván Cepeda en algunos escenarios de discusión política y aseguró que el país necesita confrontar propuestas de manera abierta.

“Yo estoy jugado en varias plazas, que debatamos sobre lo que quieran”, sostuvo. Asimismo, respondió a los mensajes de solidaridad enviados por otros dirigentes políticos tras las declaraciones del presidente, entre ellos la senadora Paloma Valencia. Aunque reconoció su respaldo, dejó claro que cada campaña sigue su propio camino dentro de la contienda.



Seguridad, orden público y propuestas de gobierno

En la parte final de la entrevista, el candidato aprovechó para reiterar algunos ejes de su propuesta política, centrados en la seguridad, la estabilidad institucional y el enfrentamiento frontal contra grupos violentos. De La Espriella advirtió que, en caso de llegar a la presidencia, tomará medidas firmes frente a posibles disturbios o actos de violencia tras las elecciones.

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“No voy a dejar que me incendien Colombia, que destruyan infraestructura o que ataquen la fuerza pública”, afirmó. El aspirante aseguró que su fórmula vicepresidencial, junto con José Manuel Restrepo, fue escogida con el objetivo de garantizar estabilidad institucional y liderazgo en momentos de crisis.