Francia Márquez ha recibido $4 millones de Ingreso Solidario; cumple requisitos: Prosperidad Social

Prosperidad Social reportó que la candidata a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, ha recibido 4.060.000 pesos del subsidio de Ingreso Solidario, pero aclaró que su hogar cumple con las condiciones para recibirlo.

“El hogar de la señora Márquez ha recibido hasta ahora 25 pagos correspondientes a los giros del programa: 23 mensuales de 160.000 pesos, hasta diciembre 2021; y uno bimestral, este año, de 380.000 pesos. Eso equivale a 4.060.000 pesos, que han sido depositados en la cuenta registrada para ello. De acuerdo con el manual operativo del programa, a la fecha, el hogar de la señora Márquez no encaja en alguna de las causales de exclusión, por lo cual sigue siendo beneficiario activo del programa”, informó Prosperidad Social en un comunicado.

Además, reportó que Márquez figura aún como titular de un hogar beneficiario del programa Ingreso Solidario, desde abril de 2020 hasta el presente corte.

Al respecto, la candidata vicepresidencial confirmó en entrevista con Mañanas BLU que recibió subsidios del Estado y dijo que lo merece como cualquier colombiano de sus condiciones.

“Lo merezco (el subsidio de Ingreso Solidario) como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia. He trabajado en las minas para sacar a mis hijos adelante, hoy estoy aquí como candidata”, declaró.

Texto del comunicado completo:

Prosperidad Social se permite aclarar información de la operación de Ingreso Solidario, a propósito de recientes registros de prensa que involucran el nombre del programa.

Para responder a las solicitudes que distintos medios de comunicación han enviado a la entidad, informa que la señora Francia Elena Márquez Mina efectivamente figura como titular de un hogar beneficiario del programa Ingreso Solidario, desde abril de 2020 hasta el presente corte.

Ingreso Solidario incorporó a sus beneficiarios a partir de la información actualizada de hogares en las bases de datos del Sisbén III. Excluyó a beneficiarios de otros programas de transferencias monetarias, y cruzó la información con otras bases de datos, como PILA y pensionados. Así identificó a las familias en mayor estado de vulnerabilidad. Esto lo hizo, al inicio del programa, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad que estaba entonces a cargo de su administración y que tiene a cargo la Base Maestra de información del programa.

Para la operación de 2022, el programa tomó la información del Sisbén IV, para ampliar la cobertura del programa en los hogares en situación de pobreza extrema.

La Base Maestra, construida por el DNP, está alimentada con las encuestas de Sisbén IV y del III, para incluir a la mayor cantidad de hogares posibles en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. La encuesta de Sisbén IV no estaba suficientemente actualizada cuando comenzó el programa. No tener hoy una encuesta de Sisbén IV no es causal de retiro del programa. Muchas alcaldías que no han avanzado suficiente en la encuesta Sisbén IV, por lo que no sería justo que esta fuese la única medida.

La entidad hace un llamado a los titulares de hogares que hayan superado la situación de pobreza o vulnerabilidad a la que responde la operación del programa, para que, si no ha sido actualizada su situación en los sistemas de información, notifique, para que la transferencia monetaria pueda ser asignada a un hogar que no haya superado las condiciones provocadas por la crisis social generada por la pandemia. Todos los hogares beneficiarios pueden actualizar, en cualquier momento, los datos de su encuesta Sisbén, para ayudar al Estado a contar con información actualizada sobre su situación socioeconómica y favorecer la focalización de los recursos en los más necesitados de las ayudas sociales de la Nación.

La entidad, además, se permite recordar su pronunciamiento del 1 de marzo pasado, sobre el uso de los programas en campañas políticas y el uso de la información confidencial:

Las bases de datos de los programas de transferencias monetarias no son públicas: todas gozan de reserva legal y no pueden ser compartidas ni utilizadas por terceros.