"Merezco el Ingreso Solidario, como cualquier colombiano": Francia Márquez reconoce pago de subsidio

La candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, confirmó en entrevista con Mañanas BLU que recibió subsidios del Estado y dijo que lo merece como cualquier colombiano de sus condiciones.

“Lo merezco (el subsidio de Ingreso Solidario) como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia. He trabajado en las minas para sacar a mis hijos adelante, hoy estoy aquí como candidata”, declaró.

“Yo para estudiar en la universidad aguanté hambre, me demoré un poco de tiempo porque me tocaba pagar un semestre y parar otro para ahorrar y juntar. Me demoré diez años para terminar”, complementó.

De acuerdo con Francia Márquez, en 2019 recibió el subsidio cuando estaba desempleada y las razones de la entrega deberían preguntársela al Gobierno, ya que ella no lo pidió.

“Eso tienen que preguntárselo al Gobierno de Iván Duque, por qué a mí me calificaron según mi Sisbén para recibir el subsidio de Ingreso Solidario. En la pandemia yo no solicité el subsidio. Es más, yo nunca fui a hacer fila para recibirlo, eso me lo consignaban a mi cuenta”, sostuvo Márquez.

“Una vez miré que tenía 400.000 pesos en mi cuenta, yo pensé que me habían pagado por algunas de las labores que había realizado, cuando después me llegó un mensaje del Banco Agrario diciendo que me habían hecho una consignación de 160.000 pesos y no lo solicité. En 2019 yo no tenía salario, me fui a mi casa y como muchos colombianos estaba desempleada”, sostuvo.