Incumplir un juramento trae sanciones legales: Francia Márquez sobre firma de no expropiar de Petro

Este lunes, Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, firmaron en una notaría de Bogotá, en un acto simbólico, un acta en la que ratificaron que no usarán la figura de expropiación en caso de ser los vencedores en las elecciones presidenciales de mayo.

Justamente, el término expropiación causó gran polémica en varios sectores del país, lo que llevó a la firma de dicho juramento público. Sin embargo, Márquez respondió que se hizo para “dar tranquilidad”, pues “honra la palabra”.

“Yo no tendría que ir a una notaría a comprometer mi palabra. He sido una mujer coherente entre lo que digo y hago. Me enseñaron en mi casa a honrar la palabra, pero creemos que eso le da tranquilidad a los colombianos y colombianas”, mencionó en Mañanas BLU.

Además, según señaló, incumplir un juramento trae sanciones legales, por lo que nuevamente dijo que “van a respetar la ley”. Además, recalcó que no van a expropiar “a nadie ni a nada”.

“Cuando uno hace una declaración bajo la gravedad de juramento, como lo hicimos, se está comprometiendo su fe pública y eso puede traerle sanciones legales por no cumplir lo que está prometiendo ahí. No vamos a expropiar a nadie ni a nada bajo la ley y la Constitución”.

¿Hay diferencia entre expropiar y democratizar?

“Democratizar es parte de la Constitución, que plantea una política democrática y que es lo que no hemos tenido en este país; la mayoría de colombiano no viven con dignidad, eso tiene que ver con temas económicos, pero también por temas políticos”, comentó Márquez.