Íngrid Betancourt dice no arrepentirse de hablar de la depresión de Petro en debate presidencial

La candidata presidencial Íngrid Betancourt , en entrevista con Mañanas BLU, aseguró que no se arrepiente de haberse referido a un episodio de depresión de Gustavo Petro. Según la aspirante a la Casa de Nariño, las críticas en su contra por referirse a un tema de salud mental de manera pública se deben a su condición de mujer y tienen sesgo machista.

“Yo no soy médico, yo expreso una situación que fue como la interpreté en su momento, pero no tengo ningún conocimiento de su estado de salud en ese momento. Fue una manera coloquial de expresar los recuerdos de lo que vi en ese momento. No me arrepiento para nada. Cuando uno está hablando de las situaciones de la vida, uno habla de cómo las vio”, declaró Betancourt.

“Yo no sé si toda esta minucia de entrar a ver si sí o si no, o qué o cómo, la harían con un candidato hombre. Me parece que es parte, de una manera, un poco machista de lo que dicen las personas. Los candidatos hombres se dicen entre sí cosas más fuertes que esto”, agregó.

Betancourt aseguró que debido a la “corrección política”, ya no se puede decir nada. Según su explicación, sus declaraciones “no fueron contra nadie”.

“Nos hemos vuelto muy correctamente políticos y ya no podemos decir nada, pero esa es la realidad humana. Todos tenemos enfermedades, situaciones, el hecho de nombrarlas no quiere decir que uno esté, digamos, afectando a aquellos que padecen esa enfermedad, esa situación o ese momento de la vida”, sostuvo.

Íngrid Betancourt aseguró que a lo largo del debate el senador Armando Benedetti interrumpió el debate haciendo comentarios y acusaciones. “Se metía en la conversación, gritando, haciendo alusiones. Era él. Lo tenía a Armando Benedetti al frente y lo vi”, sostuvo.

Escuche a la candidata presidencia Íngrid Betancourt, a propósito de la polémica que se desató tras sus comentarios acerca de la depresión de Gustavo petro en los años noventa tras salir del país: