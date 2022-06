La historia de la pistola de la mamá de Rodolfo Hernández: “Estaba la situación imposible”

Cecilia Suárez, madre del candidato presidencial Rodolfo Hernández hablo en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, acerca de temas relacionados con la campaña, así como de anécdotas de su juventud y la familia. Además, Suárez habló del origen del revólver que mostró

"La cooperativa nos dio revólver a los que teníamos trapiche, porque estaba la situación imposible. Nos dieron a todos los que éramos socios", indicó.

Cecilia Suárez, que asegura ser liberal, pero de familia conservadora, dijo que le tiene temor a las armas, aunque reconoció que sí ha disparado. Según su relato, en Piedecuesta en una oportunidad le dispararon a los pies por tener unos zapatos rojos, pero que en esa oportunidad no tenía el revólver. "Una vez hice unos tiros ahí al aire, a la topa tolondra", aseguró.

La mamá de Rodolfo Hernández aseguró que el exalcalde de Bucaramanga heredó su caracter y que nunca imaginó que él terminara de candidato a la Presidencia. "Yo le di estudio para ingeniero, no para político", sostuvo.

"Rodolfo es según el problema que le tienen. Él es bravo y exige trabajo, tranquilidad en la casa. Tiene más bien el temperamento mío. Me tocó manejar aquí en la finca 104 hombres, tocaba amarrarse las enaguas en el puesto o si no, no hacían nada. A ellos los trataba bien, los quiero mucho, es como a las cigarreras. Me hago respetar y el que no me hace caso lo echo a la casa, as estarse allá de valde, el que trabaja conmigo tiene que trabajar para hacerse pagar lo que se gana", relató.