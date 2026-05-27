María Elvira Salazar anunció su respaldo a la candidatura de Abelardo De La Espriella

La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar expresó su respaldo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella y pidió a los colombianos votar por la derecha en las elecciones del próximo domingo.

En su mensaje, Salazar afirmó que “Cepeda es Petro número 2” y sostuvo que la izquierda “no ha sido buena para Colombia”. La congresista cuestionó la gestión del actual Gobierno en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

“Sabemos que, bajo la administración de Petro, los cultivos de coca subieron a récords, a cerca de 300.000 hectáreas de coca, algo que no se había visto antes. La seguridad ciudadana se perdió con más de un un incremento de 200% en los secuestros. Aparte de esto, el presidente se reporta que le dio información secreta militar a la guerrilla. Eso no es bueno para el país. Por eso le pido a la derecha que se una en este momento”, aseguró.

Además, señaló que el próximo gobierno debe ser de derecha. “Petro se acaba, pero ahora tiene que entrar a la derecha, y Abelardo de la Espriella es el que demuestra que está al frente”, dijo.



Salazar también destacó la relación personal que mantiene con el candidato presidencial. “Yo conozco muy bien a Abelardo porque él vivía en mi distrito número 27. Yo lo conozco hace 10 años. Yo estoy segura que ese es el hombre que Colombia necesita”, afirmó.

La congresista aseguró además que “es una persona que no es corrupta” y sostuvo que “no le ha aceptado un solo centavo a ninguno de los grandes empresarios colombianos ni adentro ni afuera”.

Salazar también resaltó la relación de De La Espriella con Estados Unidos. “Sabemos que Abelardo del Espriella es un amigo de los Estados Unidos, y los Estados Unidos quieren lo mejor para Colombia. Quiere un intercambio comercial, quiere una cercanía, quiere una afinidad ideológica, expresó.

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Finalmente, hizo un llamado a los votantes colombianos para respaldar al candidato presidencial. “No se equivoquen este próximo domingo, escojan lo mejor para el país, lo que Colombia se merece. Ustedes deciden”, concluyó.