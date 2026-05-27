Campaña de De La Espriella denuncia “bombardeo masivo de desinformación” con mensajes de texto

La campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella denunció lo que calificó como una “operación de desinformación”, luego de que, según aseguraron, miles de mensajes de texto fueran enviados de manera masiva a celulares de ciudadanos en distintas regiones del país “difundiendo afirmaciones falsas sobre el candidato y sus respaldos políticos”.

A través de un comunicado, la campaña señaló que el contenido de esos mensajes sería “deliberadamente engañoso” y tendría como propósito confundir a los electores en la recta final de la campaña presidencial. Además, sostuvo que el envío masivo de mensajes a personas que no habrían autorizado el uso de sus datos personales podría constituir una violación de las normas de Habeas Data vigentes en Colombia.

“Los colombianos merecen una respuesta clara”, afirma el comunicado, en el que además preguntaron a las campañas de los candidatos Iván Cepeda y Paloma Valencia, si esa operación habría sido avalada por ellos.

“Desde el movimiento ciudadano Defensores de la Patria preguntamos directamente a las campañas de los senadores Iván Cepeda y Paloma Valencia: ¿esta operación está avalada por ustedes? Los colombianos merecen una respuesta clara”, se lee en el documento.



En el mismo pronunciamiento, señalaron que esta situación “es la más reciente expresión de una guerra sucia” que, según indicaron, se habría intensificado en las últimas semanas de campaña. Allí mencionaron distintos hechos de violencia y amenazas que, afirman, han afectado a integrantes de su movimiento en departamentos como Meta, Huila y Antioquia.

Foto: suministrada

“A todo eso se suma ahora una operación de mensajería masiva ilegal que viola los datos personales de miles de colombianos para difundir mentiras en las horas finales de la campaña”, agregan.

Finalmente, Defensores de la Patria pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar el origen del envío masivo de mensajes y establecer posibles sanciones por una eventual vulneración de las normas de protección de datos personales. También solicitó a la Fiscalía vincular estos hechos a lo que consideran un patrón de “interferencia electoral” durante la campaña presidencial.

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“Y exigimos a los candidatos Iván Cepeda y Paloma Valencia que respondan públicamente si conocen, autorizan o se benefician de esta operación. El silencio también es una respuesta”, concluyen.