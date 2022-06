“No me callaré ante la corrupción”: Rodolfo Hernández agradece a los colombianos que votaron por él

El excandidato Rodolfo Hernández , en sus redes sociales, reapareció tras perder las elecciones con Gustavo Petro el pasado domingo, para agradecer a los colombianos que votaron por él y por su propuesta.

En un hilo en Twitter, el excandidato de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, dijo que no se quedará callado contra los corruptos.

Publicidad

“Quiero manifestarles este profundo agradecimiento. Y decirles que siempre tendrán en mi a alguien que no se callará ante la corrupción y los abusos de la politiquería, si estos siguen presentes en Colombia”, indica.

“Quiero expresarles mi agradecimiento por el apoyo que me han dado, no solamente votando por mi propuesta de gobierno en un número que representa a la mitad del país que acudió a las urnas. También quiero agradecerles por el apoyo que me han dado en cada ciudad, en cada municipio, donde se fueron sumando con las semanas los rodolfistas, hasta volverse esta fuerza sorprendente de diez millones y medio de votos”, añade Rodolfo Hernández.

Por todo esto quiero manifestarles este profundo agradecimiento. Y decirles que siempre tendrán en mi a alguien que no se callará ante la corrupción y los abusos de la politiquería, si estos siguen presentes en Colombia. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 21, 2022

Petro ganó el domingo la segunda vuelta presidencial con casi 11,3 millones de votos (el 50,44 %) frente a los casi 10,6 millones (47,31 %) de su rival, el populista Rodolfo Hernández. Y este 7 de agosto, cuando reemplace a Iván Duque , se convertirá en el primer presidente de izquierdas del país latinoamericano.

Le puede interesar: