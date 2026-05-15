Estalla la dura pelea entre Abelardo y Paloma: se acusan de usar a menores y bodegas en redes

Una nuevo cruce entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella se dio a raíz de una publicación difundida en la red social X por un perfil identificado como Lucía Forero.

En el mensaje, la usuaria hacía afirmaciones sobre presuntos vínculos personales entre Valencia y la también candidata Claudia López, señalando incluso supuestas relaciones familiares y mencionando a la hija de la senadora. La publicación posteriormente fue eliminada de la plataforma por la usuaria.

Tras ese mensaje, Paloma Valencia reaccionó y escribió en su cuenta de X: “Candidato Abelardo De La Espriella y sus bodegas: con mi hija no se metan”.

Ante esto, el candidato presidencial respondió al mensaje de la senadora asegurando que rechaza cualquier intento de instrumentalizar a los niños en medio de la contienda electoral.



“Entiendo su preocupación como madre y como candidata; sin embargo, también es importante dejar claro que en mi campaña no hay bodegas. No permita que la indignación nuble su juicio”, afirmó en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, De La Espriella se refirió a los seguidores y activistas de las distintas campañas afirmando que los niños son sagrados y que no deben ser usados en la confrontación política.

Sin embargo, la controversia continuó y Paloma Valencia volvió a responderle al candidato presidencial.

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“Doctor Abelardo De La Espriella ni indignación ni juicio nublado. A mí me formaron en un entorno exigente, donde todo lo que hago está en el ámbito de la ética y de la razón”.

Finalmente señaló, “su campaña claro que tiene bodegas e instrucciones precisas en mi contra. Hemos sido pacientes para evitar la continuidad de los que destruyen a Colombia, pero usted empieza a parecerse peligrosamente a ellos”.