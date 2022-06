Rodolfo Hernández pidió perdón a la Virgen de Chiquinquirá, en medio de algunas protestas

El candidato presidencial Rodolfo Hernández viajó este jueves Boyacá, donde oficializó su pedido de perdón a la comunidad católica en medio de la fuerte polémica que generó una respuesta suya en una entrevista en la que, en una frase, mezcló la figura de la Virgen María con prostitutas.

" Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella . A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. Yo no puedo estar cambiándolo”, fue la frase que dijo el aspirante a la Casa de Nariño en diálogo con Radio Nacional de Colombia.

El pasado martes, Hernández pidió perdón a través de un video que difundió su campaña en redes sociales, en el que aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

"Quiero aprovechar para pedirles perdón a todos los colombianos que cometí cuando puse a la Virgen al decir que yo la ponía a ella y a todas las personas que vivían en el barrio. Me sacaron de contexto, los competidores todo me lo critican. No quise decir eso", declaró Hernández expresando su arrepentimiento.

Hernández decidió asistir a una misa en la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la principal representante de la devoción mariana en el país. En su visita, el candidato presidencial estuvo acompañado de su mamá, Cecilia Suárez de Hernández, así como de su esposa, Socorro Oliveros.

Mientras que el exalcalde de Bucaramanga participaba en el acto litúrgico, a las afueras de la Basílica de Chinquinquirá un grupo de fieles católicos protestaba airadamente por su presencia en el templo.

El abogado William Hoanny Amador tramitó recientemente una solicitud de excomunión de la Iglesia católica contra el candidato presidencial Rodolfo Hernández al considerar que este se refirió “de manera grosera, blasfema y profundamente ofensiva” contra figura mariana.

El documento fue entregado ante el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis José Rueda, teniendo en cuenta que Hernández ha expresado pertenecer a la religión católica, e incluso se lo ha visto frecuentemente en templos sagrados “comulgando en los diferentes rituales de nuestra santa Iglesia”.