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Procurador sobre denuncias de Petro: “No hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral”

El procurador Gregorio Eljach desmintió al presidente Petro y aseguró que no hay pruebas ni indicios que confirmen lo que señaló por el primer mandatario para no aceptar los resultados de la primera vuelta presidencial

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro
Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Han transcurrido apenas horas desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta presidencial y el presidente Gustavo Petro en varias de sus publicaciones ha lanzado una serie de cuestionamientos al proceso electoral en el país.

En ese sentido, la Procuraduría en cabeza de Gregorio Eljach le respondió al primer mandatario asegurando que no existen pruebas ni indicios que respalden sus denuncias sobre presuntas irregularidades en los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Además, dijo Eljach que la Procuraduría no ha encontrado evidencia de una supuesta modificación del software de preconteo ni de alteraciones al censo electoral para incorporar cédulas de manera irregular y que los informes de los delegados del Ministerio Público tampoco registran mesas impugnadas que demuestren la existencia de miles de votos agregados, como lo ha sugerido el mandatario.

“Tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular. Le pido al señor presidente de la República que se sirva enviar a mi despacho y a la autoridad competente las pruebas o indicios que tenga para respaldar cada una de sus afirmaciones”, señaló el Procurador General.

El procurador con varios delegados del organismo de control hizo una visita al pabellón 6 de Corferias, que es el punto de votación más grande del país, y allí estuvo visitando a las comisiones escrutadoras. Al finalizar su recorrido Eljach aseguró:

“Los resultados están prácticamente al 100 %. No se ha reportado ningún tipo de anomalía, irregularidad o falencia que ponga en cuestión la labor que hicieron los jurados de las mesas y la que realizaron hoy en la mañana los integrantes de las comisiones escrutadoras”.

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