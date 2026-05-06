Iván Cepeda reconoce corrupción en Gobierno Petro y aseguró que será erradicada en el suyo

Durante su intervención en un evento político en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, el candidato Iván Cepeda, reconoció tanto los avances como las dificultades del actual gobierno.

Y es que en medio de la defensa de su candidatura, el senador aseguró que el pueblo colombiano estaba ante dos caminos en cuanto a las elecciones presidenciales: uno de uno de la extrema derecha liderado por Álvaro Uribe Vélez, “que representa un pasado de pobreza, violencia y corrupción”.

En ese momento, Cepeda hizo tanto un reconocimiento como un compromiso en caso de llegar a la Casa de Nariño, para evitar que esto se repita, pues es necesario reconocer errores y corregirlos para mantener la confianza ciudadana y fortalecer el cambio que propone su sector político.

“El otro camino, que no ha sido perfecto porque también hay que reconocerlo, se ha presentado hechos de corrupción en este Gobierno nuestro que vamos a erradicar en nuestro segundo gobierno”, enfatizó Cepeda.



A ese segundo camino al que se refiere el candidato, es el que representa el Pacto Histórico, la alianza por la vida y su propia candidatura presidencial. Para el senador, esta opción busca conducir al país hacia una mayor igualdad social, una democracia más sólida y oportunidades económicas para las mayorías populares.

Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

Durante su intervención, Cepeda insistió en que Kennedy ocupa un lugar especial en su vida personal y política recordando que en esta localidad construyó gran parte de su formación social y aprendió valores relacionados con la solidaridad y la organización comunitaria.

El candidato presidencial también aprovechó el escenario para defender las reformas impulsadas por el actual gobierno como programas sociales y medidas que considera fundamentales para reducir las desigualdades históricas del país. Entre ellas destacó la reforma pensional, la ampliación de ayudas para adultos mayores y la entrega de tierras a campesinos. Cepeda aseguró que sectores de oposición, especialmente representados por Paloma Valencia, buscan desmontar esos avances y regresar a políticas que, en su opinión, favorecen únicamente a las élites tradicionales.

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Otro de los puntos centrales del discurso fue la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Cepeda afirmó que uno de sus compromisos de gobierno será ampliar la cobertura de programas como Colombia Mayor y fortalecer iniciativas ambientales y comunitarias como el modelo de “basura cero”, en el que los recicladores tendrían un papel protagonista. Para el candidato, estas propuestas no solo representan medidas económicas, sino también una forma de reconocer el trabajo de sectores históricamente marginados y avanzar hacia una sociedad más incluyente.