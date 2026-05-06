"Uribe tendría mucha influencia": Paloma Valencia habla de seguridad, JEP, crisis y más

A pocas semanas de que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial, continua la carrera y el debate entre candidatos para llegar a la Casa de Nariño en este 2026. En el caso de la candidata Paloma Valencia su mensaje ha sido claro y es que “buscará llevar a Colombia a su mejor momento”, pero no lo hará sola y espera lograrlo al lado de su formula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, y, según ella, el expresidente Álvaro Uribe.

“Yo soy uribista y la gente que es uribista pues se siente feliz de que el presidente Uribe esté conmigo. Ahora, como nosotros estamos en un proyecto que es más amplio que el uribismo y que tiene sectores de centro Pues hay muchos del centro que dicen: ‘Uy, a mí no me gusta Uribe’. Y bueno, de eso se trata sumar entre distintos. Si fuéramos iguales, pues no tendríamos que decir que sumamos entre distintos”, enfatizó la candidata en diálogo con Ricardo Ospina en El Radar de Blu Radio.

De acuerdo con ella, su Gobierno tendrá “puertas abiertas” a todos los pensamientos, en especial aquellos que pueda sumar Juan Daniel Oviedo en su idea de centro que llevaría al diálogo para que el país mejore con el tiempo.

“Mucha influencia (Uribe). Yo lo consulto, yo lo quiero, lo admiro mucho. La misma que podría tener Juan Daniel, mi vicepresidente, a quien quiero y admiro y quiero hacer equipo con él. Y aquí de lo que se trata es de eso. Yo voy a tener ministros uribistas y ministros de centro”, dijo.



Paloma Valencia y Álvaro Uribe Vélez Foto: AFP

¿Regresa la seguridad democrática en su Gobierno?

La candidata presidencial Paloma Valencia defendió varios de los principios de la seguridad democrática impulsada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aunque aseguró que Colombia enfrenta hoy desafíos distintos que obligan a replantear la estrategia de seguridad del Estado. Pero sí fue clara en que reactivará ordenes de captura a gestores de paz y le dará cierre a la política de paz total del Gobierno Petro.

Contempla una política de seguridad más moderna, enfocada en combatir fenómenos como el microtráfico, las estructuras criminales urbanas y el uso de nuevas tecnologías por parte de grupos armados ilegales.

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“Los retos de seguridad son distintos”, afirmó la candidata, al señalar que el país vive actualmente una violencia urbana más compleja que la registrada durante la década de los 2000. Según indicó, hoy existen bandas criminales consolidadas en barrios populares, fronteras invisibles y redes de extorsión que requieren respuestas diferentes a las implementadas hace dos décadas.

“La seguridad democrática tuvo muchos triunfos, pero también tuvo los falsos positivos de los que todos somos conscientes. Nadie quiere repetir las cosas malas”, sostuvo.

Seguridad en Huila. Foto: Novena Brigada Ejército Nacional.

Otras propuestas de Gobierno

Dijo que el país enfrenta retos importantes en educación y salud, que deben mejorarse desde el Gobierno, por lo tanto, aseguró que su administración tendrá mayor orden en este tipo de decisiones y lo primero que hará es recuperar el suministro de medicamentos, además de llevar nuevamente la estabilidad financiera en las EPS.

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Otro de los puntos polémicos abordados fue el debate sobre ideología de género en las instituciones educativas. Valencia manifestó que ciertos temas relacionados con valores morales, religiosos y orientación sexual deben permanecer en el ámbito familiar.



¿El fin de la JEP?

Afirmó que no impulsaría directamente la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque aseguró que el tribunal atraviesa un desgaste institucional y defendió la necesidad de modificar algunos mecanismos relacionados con los procesos contra miembros de la Fuerza Pública.

Aunque descartó una ofensiva directa contra la jurisdicción creada tras el acuerdo de paz con las FARC, la candidata sí planteó la necesidad de reformar el tratamiento judicial para integrantes de las Fuerzas Armadas.

“Necesitamos un juzgamiento serio para las Fuerzas Armadas”, afirmó Valencia, al explicar que su propuesta busca garantizar tanto sanciones para quienes hayan cometido delitos como garantías judiciales para quienes aseguren ser inocentes.