Antes de primera vuelta presentaremos pliegos de peticiones a sectores económicos: CUT

Los sindicatos ya están trabajando en la redacción de los pliegos de petición con los que planean convocar a mesas de negociación con distintos sectores económicos, con el objetivo de radicar al menos dos antes de la primera vuelta presidencial y lograr la instalación de las mesas en corto tiempo.

En Colombia los sindicatos solamente podían entregarle pliegos de peticiones a cada compañía de forma individual, pero a raíz de un decreto del Gobierno ahora podrán convocar a sectores económicos completos o a grupos empresariales bajo una misma mesa de negociación.

El decreto es parte de la agenda del Gobierno nacional para fortalecer el poder de negociación de los sindicatos y ha sido duramente criticado por distintos gremios que consideran que abre la puerta a la creación de mega sindicatos y a que se impongan cargas elevadas para las pequeñas y medianas empresas.

"Estará obviamente usted conociendo y el país en qué momento estaremos presentando esos pliegos. Con absoluta seguridad antes del 31 de mayo presentaremos por lo menos dos o tres y antes de que termine este Gobierno, muchos más", dijo a Blu Radio el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias.



La CUT ha venido liderando una agenda de reuniones con las organizaciones sindicales de distintos sectores económicos entre ellos el eléctrico, el minero, el de salud, los trabajadores oficiales y los del Grupo Bicentenario (el holding financiero del gobierno). En esas mesas se está trabajando en la redacción de pliegos y en la definición de cómo y en qué condiciones se van a presentar.

Fabio Arias, presidente de la CUT. Foto: Captura de YouTube

La central obrera considera que no es necesario que el Ministerio del Trabajo expida regulación adicional para que comience a operar el mecanismo.

Según la ley laboral una compañía (y en este caso un sector económico) tendría 24 horas para contestar y unos cinco días para instalar la mesa de negociación.

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"Y si se niegan a negociar, el Ministerio del Trabajo entra a operar. Ahí sí, como se dice, instándolos en el término de la distancia a que se constituya la mesa y si no, empezarán exactamente a correr unas multas que están también en la ley", explicó Arias.

Arias espera que a medida que se presenten los pliegos de petición se incentive la afiliación de trabajadores a las organizaciones sindicales.