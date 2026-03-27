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Antes de primera vuelta presentaremos pliegos de peticiones a sectores económicos: CUT

Las organizaciones de trabajadores ya están trabajando para aprovechar el decreto que permite a los sindicatos sentar a la mesa a un sector económico completo y no solo las compañías de forma individual.

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