Registrador Penagos dice que en 104 municipios hay “riesgo alto” por presencia de grupos ilegales

El registrador, Hernán Penagos, se refirió en las últimas horas al tema de las garantías electorales, especialmente en lo que tiene que ver con la seguridad en diferentes zonas del país. Penagos aseguró que en 104 municipios hay riesgo alto por presencia de grupos armados.

“No se trata solamente de que la ciudadanía pueda votar, sino de que pueda ejercer su derecho al voto de manera libre. Se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar la zona… Siempre lo he dicho, el riesgo verdadero no está en la Registraduría, está afuera en las calles de Colombia, en la compra de votos, en la coacción al ciudadano”, dijo el registrador, Hernán Penagos.

Es importante recordar que en las últimas horas algunas campañas han denunciado presuntas presiones por parte de grupos armados contra las comunidades, en zonas como el Cauca y Antioquia.

“Estamos pidiendo que se garantice el voto libre de los colombianos, libre de cualquier presión en los puestos de votación. Estamos pretendiendo que todo el Estado colombiano tenga presencia en esos puestos de votación que están manifestando las campañas que se están haciendo ese tipo de presiones”, dijo Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para asuntos electorales.