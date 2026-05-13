"No hay ninguna posibilidad de que en Colombia haya alteración de los resultado": registrador

El registrador Hernán Penagos sostuvo desde Barranquilla que "no hay ninguna posibilidad de que en Colombia haya alteración de los resultados ni riesgo en materia de integridad" durante las próximas elecciones presidenciales, pues, incluso, ya hay auditorías sobre los softwares.

"La Registraduría puede garantizar absoluta transparencia. De hecho, los softwares de la Registraduría y los códigos fuentes hoy están siendo auditados por una firma internacional, pero además se han puesto a disposición en las salas de auditoría para todos los partidos políticos, por espacio de dos semanas", indicó Penagos.

"Ese software va a congelarse en los próximos días para que el día de las elecciones, 31 de mayo, nuevamente se descongele y se verifique por los auditores que no ha habido ningún tipo de modificación y haya absoluta tranquilidad ciudadana", agregó.

El funcionario sostuvo que también se publicarán las actas electorales de cada una de las mesas de votación, inclusive, de aquellas que están ubicadas en las zonas más remotas. Precisó que serán en total unas 700.000 actas las que se publicarán para que se pueda acceder a ellas y revisarlas una a una, si es necesario.



En este sentido, el registrador le está pidiendo a los partidos políticos inscribir la mayoría cantidad de testigos electorales para que haya garantías de transparencia. "Si quieren, pueden inscribir hasta 30 testigos por cada mesa", dijo.

Indicó que el censo electoral es de unas 40.420.000 personas, de las que se espera una participación de por lo menos el 60%. Se han designado 860.000 jurados para el conteo de votos y diligenciamiento de las actas, y 9.600 jueces que declaran los resultados.

De otra parte, el registrador Penagos aseguró que se han duplicado las capacidades de la entidad para agilizar el proceso electoral y que, por lo tanto, espera que pasadas las 8:30 de la noche del próximo 31 de mayo haya resultados precisos sobre las votaciones presidenciales.



Seguridad en elecciones

El registrador nacional Hernán Penagos ha solicitado al Ministerio de Defensa garantizar con tiempo la seguridad en aquellos lugares de Colombia donde hay presencia de grupos armados que ponen en riesgo las próximas elecciones presidenciales, como sectores del Cauca, Putumayo, el Catatumbo y el sur de Bolívar, donde ha solicitado acompañamiento de la Fuerza Pública para el traslado del material electoral y durante las votaciones.

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