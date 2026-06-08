Registraduría y Procuraduría advierten sobre uso de celulares en puestos de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación recordaron a los ciudadanos que, durante la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo domingo 21 de junio, estará prohibido el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dispositivos de video dentro de los puestos de votación entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La medida, busca prevenir delitos electorales como la corrupción al sufragante y el tráfico de votos, conductas tipificadas en el Código Penal colombiano.

Las entidades precisaron que la restricción aplica especialmente en los cubículos de votación, donde los electores marcan su tarjeta electoral. Sin embargo, aclararon que los ciudadanos podrán utilizar sus teléfonos móviles únicamente para presentar la cédula digital al jurado de votación al momento de ejercer su derecho al voto.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

Ambos organismos señalaron que esta disposición tiene como objetivo garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar prácticas que puedan comprometer la libertad del sufragio durante la segunda vuelta presidencial.



Es importante destacar que dicha prohibición no cobija a los medios de comunicación debidamente acreditados ni a los funcionarios del Ministerio Público, entre ellos representantes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y las personerías, que hayan sido designados para realizar labores de vigilancia electoral durante la jornada.

Asimismo, en el comunicado indicaron que los testigos electorales y observadores acreditados podrán utilizar celulares, cámaras fotográficas y equipos de video una vez finalice la votación, es decir, a partir de las 4:00 de la tarde, cuando comience el proceso de escrutinio.

Desde la Registraduría y la Procuraduría hicieron un llamado a los ciudadanos, campañas políticas, testigos electorales y demás actores del proceso para que cumplan estas medidas.